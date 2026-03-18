鉅亨網新聞中心 2026-03-18 13:08

自美伊衝突爆發以來，伊朗已實際封鎖荷姆茲海峽，對全球能源供應和國際貿易造成顯著影響。針對這條關鍵航道的通行問題，伊朗高層在周二（17 日）再次發表聲明，暗示海峽可能長期無法恢復正常運作。

綜合《央視》等媒體報導，當地時間 17 日，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交平台上表示，荷姆茲海峽「不會回到戰前狀態」。

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荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是波斯灣的重要出口，也是全球能源運輸的咽喉要道。每日約有全球五分之一的石油與液化天然氣經由此地運送，但目前伊朗已將海峽實質封閉，引發外界對能源供應衝擊的擔憂。

早在 13 日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼就上任後首次公開表態，強調將持續封鎖荷姆茲海峽。

伊朗伊斯蘭革命衛隊也多次重申，該海峽由革命衛隊海軍嚴格掌控，「美國及其盟友無權通行」。

美國釋放通航訊號 同時對盟友表達不滿

與此同時，美國高層就荷姆茲海峽的局勢密集發聲。

一方面，美方試圖傳遞海峽通航正在逐步恢復的訊號，另一方面，美國總統川普再次公開批評北約盟國在護航行動上的消極態度。

當地時間 17 日，川普在白宮會見到訪的愛爾蘭總理馬丁時表示，荷姆茲海峽將「很快可以安全通行」。

他同時指出，美國尚未準備結束與伊朗的衝突，但「我們會在不久的將來離開」。

川普對北約盟國未參與美方擬定的護航行動表達不滿，稱對北約「感到失望」。他還發文指出，多數北約盟友已明確表示不願捲入美國在中東針對伊朗的軍事行動，並強調美國已不再依賴這些盟國的協助。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特則表示，已有油輪「零星通過」荷姆茲海峽，並重申川普政府認為對伊朗的軍事行動將持續數週，而非數月。

在軍事方面，德黑蘭時間 18 日凌晨，美國中央司令部宣布，數小時前美軍使用多枚 5000 磅深穿透炸彈，成功摧毀荷姆茲海峽沿岸的伊朗加固導彈發射陣地。