鉅亨網新聞中心 2026-03-18 14:20

自 2 月中東衝突爆發以來，荷姆茲海峽的封鎖已成為全球糧食系統最嚴峻的威脅。這條關鍵水道不僅承載了全球約五分之一的石油運輸，更是全球化肥與能源供應的中樞。美銀發布報告指出，隨著商業通行在 3 月初事實上停止，一場由「氣價—肥價—糧價」三位一体驅動的系統性通膨正在全球蔓延。

從能源、化肥到糧食 美銀：荷姆茲海峽封鎖可能引爆農產品價格(圖:shutterstock)

「能源—化肥—農業」鏈條的全面衝擊

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為何一條能源航道的封鎖會導致食品危機？其核心在於現代農業對化肥的極度依賴。

天然氣是生產氮肥 (如尿素、氨) 的關鍵原料，占其生產成本的 60% 至 80%。由於海灣地區提供了全球約 30% 至 35% 的尿素出口以及 20% 至 30% 的氨出口，且高達 30% 的全球化肥貿易需經過荷姆茲海峽，封鎖直接切斷了農作物的「口糧」來源。

美銀指出，當前危機已走完前兩步：首先是能源價格飆升，布蘭特原油一度衝上每桶 115 至 120 美元；其次是成本轉嫁，尿素價格在短時間內飆升了 30% 至 40%。接下來，由於化肥供應中斷或價格過高，農民可能減少施肥或承擔高額成本，這將直接導致作物產量下降，最終推高全球糧價。

比 2022 年更為嚴峻的挑戰

美銀在最新的策略報告中警告，當前的農業供應鏈動盪可能比 2022 年俄烏衝突時期更為嚴峻。美銀指出，2022 年的衝擊主要集中在歐洲和獨立國協地區 (約占全球化肥產能的 28%)，性質較為局部；但本次衝突直接波及了全球化肥供應中心。

數據顯示，亞洲與中東國家合計占全球尿素供應的 65% 至 70%。與 2022 年「有氣但貴」的情況不同，當前因卡達等地的液化天然氣 (LNG) 設施受損及航道封鎖，市場正面臨「斷氣」危機，導致印度、巴基斯坦等地的化肥生產線大幅減產。

美銀策略師表示，農產品市場尚未完全定價這場戰爭的長期影響，若衝突持續，農業市場將迎來實質性的上行風險。

從玉米漲價到蛋白質通膨

在各類作物中，玉米對氮肥的依賴度最高，因此受害最深。美銀預測，若衝突持續至 2026 年第二季，玉米價格看漲 20% 至 30%，甚至不排除回測 2022 年歷史高點的可能。小麥作為糧食安全對沖工具，預計漲幅也在 15% 至 20% 之間。

此外，能源價格的上漲也強化了生物燃料 (如乙醇、生物柴油) 的需求，這進一步分流了穀物與油脂的供應，加劇糧價波動。

最終，飼料成本的飆升將轉化為終端蛋白質 (如禽肉、豬肉) 的通膨。例如，在巴西，飼料占雞肉生產成本的 65%，預計將導致肉類成本上升 6% 至 7.8%。

全球性社會風險與政策應對

對於依賴進口的低收入國家而言，這不僅是經濟問題，更是人道危機。非洲、亞洲與拉丁美洲的多個國家因缺乏化肥儲備，面臨嚴重的產量縮減風險。美銀表示，機構資金已迅速翻轉為農產品淨多頭，押注這場供給驅動的牛市。