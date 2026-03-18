鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-18 10:34

根據《電訊報》（The Telegraph）取得的洩漏錄音顯示，伊朗新任最高領導人穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）之所以在美國與以色列空襲中倖存，是因為他在導彈擊中住所前幾分鐘，走出自家花園散步。

洩露給《電訊報》的錄音顯示，2 月 28 日的襲擊造成他的父親及伊朗伊斯蘭共和國其他高層領導人喪生，而穆吉塔巴在同一次襲擊中也是目標。

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不過，就在當地時間 2 月 28 日上午 9 點 32 分，以色列「藍麻雀」彈道導彈擊中他住所之前，他已走到戶外「去辦些事情」。

哈米尼辦公室禮賓主管 Mazaher Hosseini 在一次對高階教士與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官的簡報中，詳細描述了襲擊過程。

錄音於 3 月 12 日在德黑蘭戈爾哈克（Qolhak）區的會議中錄下，並已受到《電訊報》的獨立核實。

Hosseini 透露，穆吉塔巴在襲擊中腿部受傷，但其妻子、兒子與姐夫都當場喪生。此外，伊朗軍事局首長 Mohammad Shirazi 被炸得「支離破碎」，只剩下少量可辨認的組織。

穆吉塔巴與他的父親住在伊朗首都的同一處院落裡。院落內還有一座宗教大廳，已故的最高領袖哈米尼經常在那裡發表演講，以及哈米尼其他子女的住所。

襲擊同時命中多個目標，顯然意圖消滅整個哈米尼家族。

最高領導人與高階軍官傷亡

襲擊發生時，哈米尼與高階安全官員正召開會議。伊斯蘭革命衛隊總司令 Mohammad Pakpour、國防部長 Aziz Nasirzadeh 與哈米尼本人皆在此次襲擊中身亡。

Hosseini 表示：「真主的旨意是讓穆吉塔巴去院子裡辦點事，然後再回來。飛彈擊中建物時，他正巧在外面，正走上樓，他的妻子哈達德女士（Ms Haddad）當場殉難」，穆吉塔巴只有「腿部輕傷」。

Hosseini 說，導彈同時襲擊複合體多處，似乎是針對家族成員的全面清除行動。

他指出，導彈擊中穆吉塔巴上層住宅及其他親屬的住所，包括其姐夫 Misbah al-Huda Bagheri Kani 與兄長 Mostafa Khamenei 及妻子。

繼承問題與領導疑慮

自襲擊以來，哈米尼的其他子女未公開露面，也未對穆吉塔巴當選最高領導人發表任何表態。

穆吉塔巴自選舉以來未公開現身，僅透過國營電視台的書面訊息對民眾發聲，引發外界對其傷勢與統治能力的揣測，包括美國總統川普也表達疑慮，認為他的傷勢可能比伊朗方面承認的要嚴重得多。

此外，美國情報評估顯示，哈米尼對兒子繼位抱持保留態度，認為其「不夠聰明」且「不適合領導」。此外，有傳言指其私人生活存在問題，但未獲官方證實。

《紐約郵報》一篇未經證實的報導稱，美國情報部門曾告知川普，穆吉塔巴可能是同性戀。一名接受《電訊報》採訪的伊朗官員表示，美國的說法僅證實了在伊朗國內早已廣為人知的事實。

他說：「這並不是美國應該告訴我們的事。大家都知道，最高領導人並不希望穆吉塔巴成為領導人。」