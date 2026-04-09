外資買超317億元 捧場加碼友達13萬張 賣超前4檔都是記憶體股

台股今 (9) 日在美伊雖達成短期停火協議，但荷姆茲海峽仍未解封狀況下，能源供應與經濟安全面臨嚴峻挑戰，終場上漲 99.78 點，收 34,861 點，成交量為 8,442 億元與昨日持平。三大法人同步買超 394.36 億元，外資買超 317.79 億元，買超友達 ( 2409-TW ) 13.09 萬張最多，並大砍 4 檔記憶體類股。

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法人表示，今日台股呈現壓縮區間整理，目前在台積電領漲態勢不變下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。在期貨部分，外資現貨買超 317 億，期貨淨空單增加至 33,399 口，外資期現貨保守布局；以技術面觀察，台股波動率持續走低，在台股量價齊揚態勢不變下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。