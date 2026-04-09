外資買超317億元 捧場加碼友達13萬張 賣超前4檔都是記憶體股
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (9) 日在美伊雖達成短期停火協議，但荷姆茲海峽仍未解封狀況下，能源供應與經濟安全面臨嚴峻挑戰，終場上漲 99.78 點，收 34,861 點，成交量為 8,442 億元與昨日持平。三大法人同步買超 394.36 億元，外資買超 317.79 億元，買超友達 (2409-TW) 13.09 萬張最多，並大砍 4 檔記憶體類股。
三大法人操作部分，自營商買超 61.96 億元，投信買超 14.61 億元，外資買超 317.79 億元，三大法人合計共買超 394.36 億元
外資買超前 10 名部分，青睞面板股友達超 13.09 萬張最多，其次為中鋼 3.81 萬張居次，第 3 位燿華 3.33 萬張，其後依序為國巨 * 1.9 萬張、兆豐金 1.85 萬張、緯創 1.53 萬張，廣達、長興、南亞為 1.4 萬張，榮科 1.33 萬張。
外資賣超前 10 名部分，前 4 檔皆為記憶體類股，以力積電居首約 5 萬張，南亞科 3.32 萬張、旺宏 2.8 萬張、華邦電 2.2 萬張，中信金 1.91 萬張、華航 1.75 萬張、群創 1.44 萬張、仁寶 1.1 萬張、台泥 8,091 張、富邦金 7,629 張。
投信買超前 10 名部分，則共有 4 檔金融股，買超最多為啟碁 3,731 張最高、元大金 3,262 居次、聯電 3,262 張、兆豐金 2,866 張、旺宏 2,839 張、國泰金 2,320 張、富邦金 1,352 張、英業達 1,316 張、台灣大 1,029 張、一詮 1,003
投信賣超前 10 名部分，為京元電子 2,033 最高、永豐金 1,507 張、群創 1,466 張、台塑化 1,466 張、台新新光金 1,203 張，精成科、東陽、仁寶、南亞科、致伸。
法人表示，今日台股呈現壓縮區間整理，目前在台積電領漲態勢不變下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。在期貨部分，外資現貨買超 317 億，期貨淨空單增加至 33,399 口，外資期現貨保守布局；以技術面觀察，台股波動率持續走低，在台股量價齊揚態勢不變下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。
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