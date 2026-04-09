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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月10日台股大型公司3月營收一覽（新增71家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月10日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計119家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 1.51億 1040.7%
南港-橡膠工業 43.06億 438.1%
至上-電子通路業 533.15億 191.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 1.51億 17920.9%
南港-橡膠工業 43.06億 753.6%
聯合再生-光電業 2.64億 94.0%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達119家。其中營收年增大於 25％有38家，年增小於-20％有8家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 38家
大於50億 >= 0% 47家
大於50億 < 0% 26家
大於50億 <= -20% 8家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 1.51億 1040.7%
南亞科-半導體業 181.70億 560.0%
南港-橡膠工業 43.06億 438.1%
至上-電子通路業 533.15億 191.7%
文曄-電子通路業 1,941.01億 118.9%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 1.51億 17920.9%
南港-橡膠工業 43.06億 753.6%
宏達電-通信網路業 3.34億 111.0%
聯合再生-光電業 2.64億 94.0%
明泰-通信網路業 24.98億 93.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收建材營造業華建建材營造業華建

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華建23.55-1.67%
南港36.6+0.55%
至上82.6-0.24%
聯合再生20.2-5.16%
南亞科205-8.07%
文曄224-4.07%
宏達電40.1-1.47%
明泰41.3+0.61%

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