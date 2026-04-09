營收速報 - 2026年4月10日台股大型公司3月營收一覽（新增71家）
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本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月10日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計119家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|1.51億
|1040.7%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|438.1%
|至上-電子通路業
|533.15億
|191.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|1.51億
|17920.9%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|753.6%
|聯合再生-光電業
|2.64億
|94.0%
3月已公布營收一覽
截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達119家。其中營收年增大於 25％有38家，年增小於-20％有8家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|38家
|大於50億
|>= 0%
|47家
|大於50億
|< 0%
|26家
|大於50億
|<= -20%
|8家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|1.51億
|1040.7%
|南亞科-半導體業
|181.70億
|560.0%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|438.1%
|至上-電子通路業
|533.15億
|191.7%
|文曄-電子通路業
|1,941.01億
|118.9%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|1.51億
|17920.9%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|753.6%
|宏達電-通信網路業
|3.34億
|111.0%
|聯合再生-光電業
|2.64億
|94.0%
|明泰-通信網路業
|24.98億
|93.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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