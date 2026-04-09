鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-09 15:07

連鎖餐飲集團龍頭王品 (2727-TW) 今 (9) 日公告 3 月合併營收達 19.62 億元，年增 7.83%，創同期新高，其中，台灣事業體營收 15.7 億元，年增 5.86%，也創同期新高，推升第一季總合併營收 64.8 億元，年增 9.42%，創單季新高紀錄。

王品Q1營收改寫新高紀錄。(鉅亨網資料照)

王品指出，第一季表現是史上最強，擺脫 3 月的餐飲淡季魔咒，包括「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」四大品牌共 6 家店營收突破千萬元。

‌



展望後市，王品認為，營收規模仍處擴張階段，但整體餐飲市況進入激烈「存量競爭」和「質價比」時代，為順應市場需求，王品積極進行品牌轉型以提升單店營收與坪效。

例如，「原燒日式燒肉」從單點轉為半自助吧後大獲消費者好評，因此於 3 月期間在板橋文化、汐止遠雄、嘉義耐斯和三重龍門店，完成轉換 4 間門市。

而中國事業體 3 月營收 3.9 億元，年增 16.39%，王品指出，當地餐飲市場呈「低速穩長、結構劇變」狀態，因此，不斷優化供應鏈，優化成本結構，同時改善門市環境、創新店型，並提供極致性價比的餐點，使營收連 5 個月呈現雙位數爆發增長。