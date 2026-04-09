鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-09 16:55

富采 (3714-TW) 於 4/8-4/10 參加 Touch Taiwan 2026，董事長彭双浪強調公司已完成組織整頓並轉化為零負債且淨現金的健康體質，富采並將資源全面聚焦於「三加一」策略。這項策略涵蓋先進顯示、感測、車用三大領域，加上具備前瞻性的光通訊佈局

彭双浪：富采整頓告終身輕如燕 2026將迎Micro LED 顯著成長。（鉅亨網記者吳承諦攝）

在財務體質方面，彭双浪表示，透過二月啟動的資產活化計畫，公司成功將低價值資產轉化為研發資金，目前已達到零負債且具備淨現金的健康狀態，並投入 Micro LED 等前瞻技術，目標是為股東創造穩定的股東權益報酬率。

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針對先進顯示領域，富采預期 2026 年將是 Micro LED 的顯著成長元年。事業處主管指出，相關產品已在穿戴裝置、擴增實境眼鏡及車載應用完成客戶端驗證，進度符合預期，隨著成本下降與光效提升，將進入量產放量的正向循環。

光通訊佈局則是本次展會的另一大亮點，富采展示了包含邊緣發射雷射、垂直腔面發射雷射（VCSEL）及 Micro LED 的三大光通訊解決方案。策略長唐和明說明，公司利用化合物半導體累積近三十年的技術優勢，已開發出 56G 甚至 100G 的高速傳輸晶圓，主攻人工智慧伺服器與數據中心市場。

在車用業務部分，富采目前已位居全球車用背光前三大地位，且比重持續拉升。公司正從晶片供應跨足封裝模組，並與國際一級供應商法雷奧等夥伴深入合作，共同開發高像素頭燈與車內感測系統，展現大規模製造與高品質產出的能力。

關於產業景氣看法，彭双浪認為今年上半年需求相對平穩，主要受惠於消費性產品補貨潮與大型運動賽事帶動。儘管全球環境仍有地緣政治與能源成本波動等變數，但富采已主動降低容易受通膨影響的消費性電子比重，轉向商用與工業用等高價值市場。

為了加速切入光通訊市場，富采強化了對亮訊的策略投資，結合其設計研發能力與富采的製造規模，富采指出，這項合作能縮短產品開發週期，在人工智慧帶動的傳輸需求爆發時，富采將能憑藉高產能與高品質優勢爭取市場先機。