理柏台灣基金獎揭曉38家脫穎而出 馮志源：AI重塑資產管理核心架構

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 23:18

基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今 (2026) 年正式邁入第 18 年，今 (9) 日舉行頒獎典禮，總計頒發 108 個分類大獎，其中 3 年期共 39 個，5 年期共 36 個，10 年期共 33 個，以及 4 個團體大獎，包括股票、債券、混和、整體，共計 79 檔基金，並有 38 家資產管理 / 基金公司獲獎。理柏亞太區研究總監馮志源表示，隨著人工智慧應用的開枝散葉，AI 已從過往的實驗性工具演變為資產管理的架構核心，特別聚焦於「Alpha 生成」與「智慧研究」。

理柏亞太區研究總監馮志源。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

投信投顧公會理事長尤昭文在致詞時指出，台灣資產管理產業在歷任理事長張錫、劉宗聖的帶領下，規模從十年前的 3 至 5 兆元，一路攀升至今日驚人水位。目前國內投信投顧產業已進入「有機成長」階段，台灣雄厚的資本累積推動產業爆發力。

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尤昭文表示，目前境內基金規模約達 4 兆元，若加上境外基金的 5 兆元，整體規模已逼近 10 兆大關，共有約 1700 多檔基金供投資人選擇。他特別讚許理柏的評選標準，強調其分類正確、重視長線，不僅看單年回報，更重視 3 至 10 年的風險控管，為台灣投資人建立了公信力極高的篩選基準。尤昭文更期許在政府推動「亞洲資產管理中心」的政策目標下，產業能持續深化多元發展。

馮志源分析，全球基金市場呈現極度歧異的走勢，雖然全球基金市場連續第三年呈現鉅幅淨流入，總額高達 2.4 兆美元，但相對於股市頻創新高，股票型基金僅淨流入 410 億美元。反觀貨幣市場基金與債券型基金，分別湧入近 1.2 兆及 9400 億美元的資金淨流入。

展望今年，馮志源認為，全球經濟進入「不確定性常態化」階段，面對充滿挑戰的 2026 年，在追逐 AI 帶來的轉型機會時，必須回歸基本面，強化風險控管並做好多元資產配置，以應對全球經濟低速成長下的劇烈波動。

截至 2025 年 12 月 31 日，在台灣註冊可銷售的基金 (主基金) 已達 2027 檔，共計 152 個理柏環球分類。3 年期獎項共有 1169 檔基金符合評選標準，5 年期獎項共 1059 檔，10 年期獎項則共有 870 檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈，共有 8 檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得 3 年期、5 年期、10 年期獎項，分別是安聯台灣科技基金、野村中小基金、法巴日本小型股票基金 C(日幣)、安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 (美元)、高盛邊境市場債券基金 P 股美元、瑞士隆奧亞洲價值債券基金 - P 累積 (美元)、晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份、路博邁投資基金 - NB 策略收益基金 A 月配息類股 (美元)。

獲獎的 38 家資產管理 / 基金公司中，有 6 家資產管理 / 基金公司囊括至少 5 項大獎，分別是摩根資產管理獲得 11 項大獎、安聯投信獲得 8 項大獎、野村投信、富達基金與富蘭克林坦伯頓均獲得 6 項大獎，以及統一投信獲得 5 項大獎。

至於團體大獎則由 4 家資產管理 / 基金公司奪得，分別是獲得債券型團體大獎的品浩投資管理、股票型團體大獎的統一投信、混和型團體大獎的聯邦投信、整體團體大獎的施羅德投資管理。

根據理柏分析，比較各年期基金獎得主績效，所有 3 年期基金獎得主近 3 年平均績效為 79.19%，所有 5 年期基金獎得主近 5 年平均績效為 79.93%，所有 10 年期基金獎得主近 10 年平均績效為 206.94%。

3 年期獎項當中，台灣股票基金、台灣中小型股票基金、資訊科技股票基金的角逐最激烈。絕對績效表現中，以台灣股票基金表現最為突出，累計績效高達 286.53%，台灣中小型股票基金也不惶多讓，為 215.56%，緊追在後則是資訊科技股票基金，為 193.09%。

5 年期獎項中，台灣股票基金、台灣中小型股票基金依舊是戰況最激烈的 2 個類別。絕對績效表現中，同樣以台灣股票基金表現最為亮眼，累計績效高達 340.83%，台灣中小型股票基金則望其項背，為 276.33%。