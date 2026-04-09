鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-09 19:43

藥華藥 (6446-TW) 今 (9) 日宣布，董事會決議以加幣 5000 萬元 (約新台幣 11.5 億元) 收購加拿大藥廠 FORUS 100% 股權，進一步鞏固並拓展加拿大市場。

藥華藥於 2024 年與 FORUS 簽訂旗下新藥 Ropeg 於加拿大的商業授權合約，而 FORUS 深耕加拿大血液及腫瘤疾病治療領域，經營團隊具備藥證申請與商業化營運經驗，已建立穩固的市場通路與合作網路。

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藥華藥指出，Ropeg 在正式取得加拿大藥證前，即於 2025 年第一季獲加拿大衛生部納入「專案核准進口與銷售藥品清單」，顯示當地市場需求強勁。

藥證申請方面，藥華藥說明，FORUS 已於 2025 年 7 月 18 日於加拿大提出真性紅血球增多症 (PV) 的藥證申請，預計今年第三季獲准，新適應症原發性血小板過多症 (ET) 目前也已準備送件。

藥華藥表示，此次收購 FORUS 100% 股權是基於長期策略發展考量，收購後將可全面整合加拿大的法規事物、市場行銷與銷售通路資源，強化 Ropeg 及後續產品在當地的競爭優勢，並加速商業化進程。