歐亞部分港口壅塞 萬海證實實施兩波漲價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-09 19:18

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 今(9) 日公布 3 月合併營收與上月均接近持平，但仍較去年同期衰退，不過，均提到許多樞紐港口出現壅塞跡象，萬海也提到亞洲區間航線於 4 月實施兩波調漲；法人認為，海運業績有望穩步向上。

海運業績有望穩步向上。(鉅亨網資料照)

長榮 3 月合併營收為 275.22 億元，月增 1.41%，年減 17.82%，第一季合併營收 865.6 億元，年減 21.29%。

‌



長榮提到，受中東戰爭升溫影響，3 月歐洲、南亞許多樞紐港口出現壅塞跡象。

陽明 3 月合併營收為 124.55 億元，月增 0.09%，年減 5.85%，第一季合併營收 386.6 億元，年減 15.06%。

陽明表示，農曆年節過後工廠陸續復工，帶動需求回升，有助維持市場動能，國際油價波動劇烈，燃油成本推升營運壓力，加上荷姆茲海峽航道通行受阻，航商基於航行安全考量陸續調整航線配置，以維持波灣地區貨物流通，間接提高替代港口壅塞風險。

萬海 3 月合併營收 105.22 億元，月減 0.55%，年減 10.71%，第一季合併營收 336.4 億元，年減 9.3%。

萬海指出，受港口壅塞影響船期延後，部分收入遞延至 4 月，觀察到近期市場運價走勢回穩向上，另穆斯林齋戒月已於 3 月下旬結束，有助出貨節奏逐步恢復正常。