鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 20:19

近日美伊戰爭停火好消息激勵台股再度向歷史高點挺進，不過，檢視 3 月台股走勢大幅震盪，大盤 3 月累計重挫 3691.5 點，仍有 19 檔 ETF 除息後順利填息，其中 12 檔更是上演一日填息。

根據統計，3 月共有 27 檔台股 ETF 除息，除息日多落在 3 月中下旬，其中 19 檔順利填息，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW)、中信成長高股息 (00934-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 等 12 檔只花 1 天就順利填息；而保德信市值動能 50 (009803-TW)、富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 等 4 檔也只花 2 天就完成填息。

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玉山投信指出，填息速度反映了 ETF 的選股效果，若台股 ETF 能挑選到相對抗跌甚至具有成長性的標的，不僅有利於填息速度，也能展現在績效上，且這些優質產業龍頭配息率往往具一定水準，即使是市值型 ETF 同樣能有不錯的配息表現；另外，ETF 在權值龍頭、成長性高之 AI 供應鏈族群、防禦型產業的配置比重，也是影響 ETF 價格的重要因子。

009803 經理人楊立楷指出，台股現在除了看國際地緣政治變化，焦點亦轉向下週將登場的晶圓龍頭大廠法說會，特別是 2 奈米製程量產進度和 GAA 架構之下的毛利率表現，由於 AI 與高效能運算需求橫跨雲端至終端，讓市場期待 2 奈米製程有望於今年下半年進入大幅成長期，在製程升級之下有助於供應鏈利潤同步擴張的正向循環。

在美伊戰爭方面，楊立楷表示，雖然消息面仍具高度不確定性，然近期荷姆茲海峽航運已緩步恢復船隻通行，有利市場情緒回溫與通膨預期降溫，惟須留意後續荷姆茲海峽開放狀況、能源價格走勢是否再度導致避險情緒回籠、外資回補力道是否具備連續性等觀察點。