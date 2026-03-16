鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-17 04:35

《路透》等多家媒體報導，美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動已進入第三週，金融市場目前高度關注美國總統川普呼籲多國協助重新開放荷姆茲海峽的進展。然而，多個美國盟友對此態度冷淡，特別是多數北約國家並未表態支持。

德國國防部長質疑歐洲能提供的軍事協助有限，直言「一兩支歐洲護衛艦艦隊能做到的事情，美國海軍本身早已具備能力」，並強調「這不是我們的戰爭，我們也沒有發動這場戰爭」。

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西班牙與義大利官員亦暗示不會對伊朗採取軍事介入，而希臘則表示其在中東的軍事行動將僅限於紅海地區。

儘管如此，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯 (Kaja Kallas) 表示，歐盟正討論是否調整其中東海軍任務授權，以協助保護嘗試通過荷姆茲海峽的商船。

川普週日在空軍一號上向媒體表示，目前尚未公開哪些國家已同意協助華府。他同時接受《金融時報》訪問時指出，北約成員國應該參與重開海峽行動，並警告若盟友拒絕提供協助，「對北約未來將非常不利」。

川普亦點名中國，表示若北京不運用影響力協助解除海峽封鎖，他可能取消原定 4 月與中國國家主席習近平舉行的峰會。

《紐約時報》報導指出，部分運往中國的油輪仍被允許通過海峽，但其他船隻則遭到攻擊。

《華爾街日報》指出，歐盟目前正評估多項方案，試圖恢復荷姆茲海峽的航運。這條位於伊朗南方的狹窄水道承載全球約五分之一的石油運輸，是全球能源供應的重要命脈。

隨著伊朗大幅限制油輪通行，歐洲與亞洲多個經濟體的能源供應受到衝擊，油氣價格因此急劇上升，市場擔憂全球通膨壓力可能再度升溫。

Vital Knowledge 分析師指出，從市場角度來看，目前衝突的核心格局並未改變。雖然美國與以色列在傳統軍事層面占據優勢，但伊朗政權仍然穩固，並透過封鎖荷姆茲海峽對全球經濟施加壓力。

油價飆升也對川普政府形成政治壓力。隨著美國對伊朗的軍事行動持續，市場開始關注華府的長期戰略與可能的退出方案。衝突影響範圍亦逐漸擴大至整個中東地區，包括多個波斯灣主要產油國。

最新消息顯示，阿拉伯聯合大公國官員週一表示，位於富查伊拉的石油產業區在兩天內第二度遭到無人機攻擊，但未傳出人員傷亡。另一方面，以色列軍方表示，正在黎巴嫩南部展開「有限且具針對性的地面行動」。

此外，戰事也已對美國國內產生影響。汽油價格近期持續上升，分析師認為，若能源價格維持高檔，可能在 11 月期中選舉前對共和黨選情造成壓力。