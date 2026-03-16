鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-17 03:00

美國總統川普周一 (16 日) 再次呼籲盟友協助確保荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運安全，並警告若伊朗干擾船隻通行，美國仍可能對伊朗主要石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 的能源設施發動攻擊。隨著美以對伊朗的戰事進入第 17 天，衝突已衝擊全球能源供應鏈並推升油價，同時加劇國際航運與地緣政治緊張局勢。

川普籲盟友護航荷姆茲海峽 警告不排除打擊伊朗石油設施(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮活動期間對媒體表示，多個國家已表示將加入確保海峽安全的行動，但也對部分盟友遲遲未表態感到不滿。他指出，美國多年來為盟友提供安全保障，卻在要求協助維護海上航道安全時未獲得積極回應。

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荷姆茲海峽是全球最重要的能源航道之一，約五分之一的全球石油供應需經此運輸。自戰事爆發以來，該海峽實際上已接近關閉，迫使全球能源市場面臨供應鏈緊縮風險。

川普要求盟友協助確保荷姆茲海峽安全

川普表示，美國正在呼籲包括法國、英國、日本與中國在內的主要經濟體派遣軍艦，為商船提供護航以恢復海峽航運。他強調，美國希望各國「迅速且積極」加入行動。

然而，目前盟友回應普遍謹慎。歐洲官員正討論是否將原本部署於紅海的海軍任務轉往荷姆茲海峽，但該決策需所有成員一致同意，部分國家仍持保留態度。在亞洲方面，日本與南韓也未承諾派遣軍艦協助護航。

中國尚未對川普的要求作出直接回應，中國官媒《環球時報》則批評此舉是美國試圖將「由華府發動且難以結束的戰爭」風險分散給其他國家。

川普甚至暗示，若中國不協助確保海峽安全，他可能推遲本月稍晚與中國國家主席習近平的會面。不過美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，任何行程調整將基於後勤安排，而非政治壓力。

威脅擴大攻擊哈格克島能源設施

川普同時警告，美國仍可能對哈格島的石油基礎設施發動攻擊。該島距伊朗海岸約 25 公里，是伊朗最重要的石油出口中心，約九成原油出口經由此地運出，大部分銷往中國。

川普表示，美軍先前已攻擊島上的軍事設施，但刻意避免破壞能源設施。他形容：「我們幾乎摧毀了島上的一切，除了石油管線。」但他強調，如果伊朗試圖干擾荷姆茲海峽航運，美國可能在短時間內改變決定並攻擊石油設施。

分析人士指出，一旦哈格島石油基礎設施遭到攻擊，全球能源供應鏈可能立即受到衝擊，國際油價也可能進一步飆升，並加劇主要經濟體的通膨壓力。

戰事升級衝擊能源與航運市場

戰爭已對中東能源與航運造成重大影響。伊朗近日向波斯灣多處目標發動攻擊，其中阿聯富查伊拉 (Fujairah) 一處重要石油出口樞紐遭無人機攻擊，迫使裝船作業一度暫停。杜拜主要機場也因燃料儲槽起火而短暫停飛部分航班。

以色列則持續對伊朗首都德黑蘭的基礎設施發動空襲。自衝突爆發以來，區域內已有近 4,000 人死亡。

能源市場方面，戰爭爆發後兩週內國際油價已上漲超過 40%。美國汽油價格也持續攀升，根據美國汽車協會 (AAA) 數據，平均汽油價格自衝突開始以來幾乎每日上漲。

儘管部分戰略儲備石油可能釋放，油價仍維持高檔。周一紐約原油期貨一度回落約 4% 至每桶 94 美元附近，布蘭特原油則約在 101 美元附近交易。

為降低荷姆茲海峽封鎖帶來的衝擊，沙烏地阿拉伯已開始透過一條從東部油田通往紅海延布 (Yanbu) 港口的輸油管線運輸原油，藉此繞過該海峽部分出口。