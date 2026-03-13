鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 09:44

美國知名經濟學家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 最新示警，美國私人信貸市場的流動性問題與贖回壓力，正醞釀一場「典型的傳染現象」，恐迫使投資者陷入「賣不掉想賣的，就只能賣能賣的」困境。

伊爾艾朗：美國私人信貸市場風險正在蔓延(圖:shutterstock)

他引述報導指出，摩根士丹利與 Cliffwater 近期已限制旗下私人信貸基金的贖回，成為最新案例。這類消息增加了所謂「ATM 情景」的風險，亦即投資人為籌集現金，被迫拋售其他基本面良好、甚至屬於不同資產類別的健康基金。

‌



近幾個月，市場憂慮加劇。今年初，Blue Owl 暫停一檔面向散戶的基金贖回，黑石集團和貝萊德等機構也面臨大量贖回請求。

華爾街人士擔心，此輪「贖回凍結」類似 2008 年金融危機前兆，伊爾艾朗更稱之為「煤礦裡的金絲雀」，富達基金資深經理 George Noble 更直言「我們正在目睹一場金融危機即時上演」。

伊爾艾朗指出，私人信貸壓力、鉅額 AI 支出及中東衝突是當前市場的主要風險。

他認為，伊朗衝突及其引發的油價飆升，正分散市場對 AI 顛覆性影響及私人信貸風險的注意力。