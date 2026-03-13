鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 13:10

在中東戰火升溫之際，黃金這一傳統避險資產卻未出現市場預期中的強勁漲勢。儘管美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動打擊後，金價一度快速上揚，但隨後迅速回吐漲幅，整體走勢顯得相對平穩。

數據顯示，空襲發生後，黃金價格從每盎司 5,296 美元上漲至 5,423 美元，符合地緣政治衝突往往推動資金流向避險資產的市場慣例。然而，市場隨後出現拋售壓力，金價在 3 月 3 日一度下跌逾 6%，跌至每盎司 5,085 美元。

‌



隨著戰事持續升級，金價本週大致在每盎司 5,050 至 5,200 美元區間震盪。最新數據顯示，現貨黃金報價約為每盎司 5,175 美元，未出現明顯突破。

貴金屬資訊網站 Metals Daily 執行長 Ross Norman 指出，金價上行動能不足的主要原因包括美元走強，以及美債殖利率上升。當殖利率攀升時，具收益的資產如政府債券吸引力上升，相較之下，不產生收益的黃金需求便會受到壓抑。

Norman 進一步表示，近期油價走高也可能為市場帶來新的通膨壓力。如果荷姆茲海峽這條全球關鍵石油與天然氣運輸航道長時間受阻，全球能源供應衝擊恐迫使各國央行維持較高利率，以抑制通膨風險。

他在接受訪問時表示，雖然近期黃金與白銀價格表現看起來較為平淡，但考慮到過去幾個月市場曾出現劇烈行情，當前整理走勢並不令人意外。

市場人士指出，在重大地緣政治衝擊初期，金融市場往往會出現全面性拋售。Al Ramz 研究主管 Amer Halawi 表示，當市場流動性突然緊縮時，投資人往往會先出售各類資產以取得現金，即使是黃金也難以倖免。

Halawi 指出，在市場衝擊發生時，黃金往往會先隨市場下跌，之後才重新吸引避險資金回流並展開上行行情。