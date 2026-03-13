鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 11:10

美媒《GZERO Media》報導，政治風險顧問公司歐亞集團 (Eurasia Group) 總裁 Ian Bremmer 指出，川普對伊朗戰略出現重大誤判，他原以為伊朗接近 TACO(願意長期承受代價與對抗)，但實際上在政權存亡問題上，伊朗表現得更接近 FAFO(會很快被壓垮) 。

川普對伊朗發動的軍事行動正逐漸顯現戰略反效果，原本預期能迅速瓦解伊朗政權的戰爭，如今不僅未能達成目標，反而讓華府面臨更複雜的外交與能源衝擊。

Bremmer 在評論文章中指出，川普兩週前對伊朗發動軍事行動時，原本預期能快速推翻德黑蘭政權並取得「乾淨俐落的勝利」，然而目前局勢顯示，伊朗政權的承受能力遠高於白宮預期。

截至目前為止，衝突已造成 7 名美軍士兵死亡、140 人受傷，而荷姆茲海峽也因戰事幾乎關閉超過 10 天，形成史上最大的石油供應衝擊之一。與此同時，伊朗飛彈與無人機仍持續攻擊波灣地區與以色列目標。

Bremmer 指出，儘管美國與以色列在軍事上重創伊朗，包括摧毀海軍、破壞飛彈基地並擊殺多名高層領導，但伊朗政權並未如預期崩潰。相反地，德黑蘭迅速由已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼接任最高領袖，顯示政權仍維持運作。

他認為，華府最大誤判在於把伊朗視為與委內瑞拉類似的「脆弱政權」。川普政府過去在委內瑞拉採取軍事與經濟壓力，幾乎完全按照計畫取得成果，因此白宮誤以為同樣策略也能適用於伊朗。

然而，Bremmer 指出，伊朗與委內瑞拉在地緣政治與戰略環境上完全不同。伊朗雖無法在軍事上與美國正面對抗，但其戰略目標並非擊敗美國，而是「生存並讓對手付出更高代價」。

在這種不對稱戰略下，荷姆茲海峽成為伊朗最重要的籌碼。

該海峽是全球最關鍵的能源運輸通道之一，約五分之一的全球石油供應需經此航道運輸。伊朗透過無人機、飛彈與水雷威脅，使航運公司與保險機構不願冒險通行，導致航道實質受阻並推高全球油價。

不對稱戰略下，荷姆茲海峽成為伊朗最重要的籌碼 (圖：shutterstock)

Bremmer 表示，隨著戰爭時間拉長，美國在軍事上的優勢逐漸轉化為戰略壓力，因為全球能源市場與美國國內政治都在承受成本。

目前川普政府正試圖尋找結束衝突的方式，包括縮小戰爭目標，例如強調已削弱伊朗海軍與飛彈能力。然而若伊朗政權仍然存在，這樣的結果可能被視為戰略失敗。

Bremmer 指出，更長遠的風險在於，伊朗未來可能加速重建軍事力量，甚至更積極發展核武能力，以避免再次遭到類似攻擊。