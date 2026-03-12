鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 06:03

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 週四 (12 日) 在對伊戰爭以來首場記者會，為以色列、美國聯手對伊朗發動的軍事行動揭露戰果，同時對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 發出隱晦死亡威脅。他表示，以色列將持續對伊朗及其在區域內的盟友施壓，並強調德黑蘭已在近兩週的軍事打擊中遭受重大削弱。

以色列擊斃多名伊朗核科學家 尼坦雅胡不排除「斬首穆吉塔巴」(圖：shutterstock)

尼坦雅胡指出，經過美國與以色列連續近兩週的轟炸行動後，伊朗「已不再是過去的伊朗」。

他表示，伊朗的精銳軍事力量，包括伊斯蘭革命衛隊與巴斯基民兵部隊，均遭受嚴重打擊，整體軍事能力明顯削弱。

在談到軍事行動成果時，尼坦雅胡透露，以色列的空襲行動已擊斃多名伊朗頂級核科學家，並強調以色列的目標之一，是阻止伊朗將核計畫與彈道飛彈計畫轉移至地下設施，以避免未來更難被摧毀。

尼坦雅胡同時表示，以色列將持續打擊黎巴嫩真主黨。該組織於 3 月 2 日對以色列開火，為美國與以色列在戰爭初期刺殺伊朗最高領袖進行報復。尼坦雅胡警告，真主黨將為其行動付出沉重代價，並表示黎巴嫩政府「最好在我們之前採取行動並參與此事」。

在被問及以色列是否可能對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴以及真主黨領袖卡西姆採取行動時，尼坦雅胡回應：「我不會為任何恐怖組織領導人提供壽險，也不打算在此透露我方具體計畫。」

尼坦雅胡還聲稱，穆吉塔巴目前「甚至無法公開露面」，並將其形容為「伊斯蘭革命衛隊的傀儡」。

他進一步表示，德黑蘭與真主黨如今已不再構成過去那樣的威脅，並重申以色列的軍事行動可能為伊朗政權變化創造條件，但最終是否發生政權更替，仍取決於伊朗人民自身的選擇。

尼坦雅胡說：「最終，這取決於你們 (伊朗人民)。這掌握在你們手中。」