俄羅斯否認在戰爭期間向伊朗提供情報。美國中東問題特使魏科夫 (Steve Witkoff) 週二 (10 日) 受訪時表示，俄羅斯領導人普丁在與美國總統川普通話時，已明確否認向伊朗分享任何軍事情資。

川普週一與俄羅斯總統普丁通話期間，俄方已向美方保證，並未在戰事期間向伊朗提供情報支援。魏科夫表示：「我們可以暫時相信他們的說法，希望他們確實沒有分享情報。」

魏科夫同時透露，他本人以及川普的女婿庫許納 (Jared Kushner) 當天稍早也與普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫 (Yuri Ushakov) 通話。烏沙科夫在電話中再次重申，俄羅斯並未向伊朗提供任何情報。

不過，近期仍有美國官員對相關情況提出質疑。美媒 MS Now 日前引述兩名熟悉內情的美國官員報導稱，俄羅斯可能向伊朗提供情報，協助其鎖定美軍在中東地區的軍艦、飛機與軍事基地。

其中一名官員表示，俄羅斯正在向伊朗提供可用於攻擊美國軍事目標的情報支援。另一名官員則指出，目前尚未看到俄羅斯直接參與戰場戰術或戰略作戰的證據。

針對相關質疑，魏科夫回應，自己並非情報官員，因此無法對情報層面的具體情況做出判斷，但他重申，俄羅斯在與川普的通話中已明確表示沒有分享情報。

另一方面，川普上週也曾因相關問題與媒體發生爭論。當福斯新聞 (Fox News) 記者 Peter Doocy 詢問俄羅斯是否協助伊朗鎖定並攻擊美軍時，川普當場回應稱：「在這個時候問這種問題，真是愚蠢。」