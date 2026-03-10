search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

油價破90美元！高盛：伊朗衝突引發的歷史性能源風險恐持續存在 對股票轉向中性看待

鉅亨網編譯陳韋廷

國際油價周二 (10 日) 由暴漲轉為大跌，跌破每桶 90 美元，周一 (9 日) 曾暴漲一度逼近每桶 120 美元，高盛估計油價破百將讓全球通膨率上升 0.7 個百分點，全球經濟成長率恐放緩 0.4 個百分點，繼續建議投資人在多元資產投資組合中增加穩健性。

cover image of news article
油價跌破90美元！高盛：伊朗衝突引發的歷史性能源風險恐持續存在 對股票轉向戰術中性看法 (圖:shutterstock)

高盛跨資產策略師對未來三個月股票評等調整為戰術中性，對現金為超配，稱中東衝突引發堪比 1970 年代能源衝擊的風險正在加劇。


以高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 為首的策略師周一出具研究報告指出，能源衝擊可能持續​​存在，令風險偏好及相關資產承壓，投資人日益擔心全球成長 / 通膨狀況會顯著惡化。

高盛的大宗商品團隊認為，如果荷姆茲海峽的石油流量在整個 3 月持續低迷，油價很可能會超過 2008 年和 2022 年的峰值。


文章標籤

高盛油價能源衝擊荷姆茲海峽美伊戰爭川普中性

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.888-0.29%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty