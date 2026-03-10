油價破90美元！高盛：伊朗衝突引發的歷史性能源風險恐持續存在 對股票轉向中性看待

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 10:45

國際油價周二 (10 日) 由暴漲轉為大跌，跌破每桶 90 美元，周一 (9 日) 曾暴漲一度逼近每桶 120 美元，高盛估計油價破百將讓全球通膨率上升 0.7 個百分點，全球經濟成長率恐放緩 0.4 個百分點，繼續建議投資人在多元資產投資組合中增加穩健性。

油價跌破90美元！高盛：伊朗衝突引發的歷史性能源風險恐持續存在 對股票轉向戰術中性看法 (圖:shutterstock)

高盛跨資產策略師對未來三個月股票評等調整為戰術中性，對現金為超配，稱中東衝突引發堪比 1970 年代能源衝擊的風險正在加劇。

以高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 為首的策略師周一出具研究報告指出，能源衝擊可能持續​​存在，令風險偏好及相關資產承壓，投資人日益擔心全球成長 / 通膨狀況會顯著惡化。