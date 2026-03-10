鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 05:30

日央行料維持利率不變 經濟溫和復甦支撐政策緩步正常化​

日本央行 (BOJ) 將於下周三 (18 日) 舉行為期二日的政策會議，市場普遍預期將維持 0.75% 的政策利率不變，而受到內需修復與通膨降溫影響，BOJ 政策正常化步伐趨於謹慎，分析師預估 6 月升息機率比 4 月更高。

‌



日本去年第四季實質 GDP 僅季增 0.1%，年化成長率約 0.2%，雖低於市場預期，但今年 1 月工業生產反彈 2.2%、零售銷售增長 4.1%，顯示內需逐步回暖，其中個人消費微增 0.1%，企業設備投資增 0.2%，淨出口貢獻有限，全年 GDP 增長 1.1%，經濟仍處溫和復甦軌道。

通膨方面，今年 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.5%，創 2022 年 3 月來新低，核心 CPI(剔除生鮮食品)降至 2%，上月東京核心 CPI 更跌至 1.8%，首度低於央行 2% 目標，主要因為能源補貼與大米價格高基數效應，但服務價格保持韌性，月增 0.2%，反映勞動力成本持續傳導。市場關注 4 月企業定價窗口，若成本轉嫁推升核心服務通膨率，將為 BOJ 升息鋪路。

值得留意的是，今年春鬥工資談判已啟動，工會聯合會要求平均漲幅達 5.94%，部分行業如 UA Zensen 旗下行業更提 6.46%，高於 2025 年實際達成的 5.39%，大企業新入職員工起薪上調 10% 至 15%，中小企業跟進情況成焦點。

隨著通膨降溫，實質工資改善帶動家庭購買力回升，直接支撐零售銷售反彈。

根據 BOJ 評估，若工資漲幅持續超 5%，將鞏固通膨中心上移，為政策正常化提供核心支撐。

分析師指出，下周三升息機率極低，4 月約 50%-65%，6 月較可能啟動，需等待 4 月通膨數據及春鬥結果確認。

BOJ 總裁植田和男強調，若經濟與物價走勢符合預測，將延續升息路徑，並稱金融環境將保持寬鬆。

BOJ 前總裁黑田東彥則預測，2026-2027 年有望每年升息兩次，最終利率逐步接近 1.5%-1.75% 的中性區間。

同時，市廠也關注日元匯率走勢，若持續疲軟引發輸入型壓力，恐加速決策節奏，但 BOJ 此前已重申不以匯率為直接目標。