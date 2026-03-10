search icon



〈台幣〉川普一句話股匯從暴跌變暴漲 升近1角收31.828元

鉅亨網記者陳于晴 台北

受美伊戰事影響，台北股匯近期上沖下洗，新台幣兌美元昨日暴貶逾 2 角、面臨 32 元關卡保衛戰，今 (10) 日美國總統川普「戰爭可能很快結束」一句話，帶動多頭信心回籠，台股強彈逾 600 點，新台幣一度升回 31.7 字頭，終場升幅收斂，收在 31.828 元、升值 9.2 分，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 24.97 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉川普一句話股匯從暴跌變暴漲 升近1角收31.828元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.86 元開盤，在拋匯力道湧現後，盤中一度強升 1.8 角，最高升抵 31.742 元，但尾盤升幅縮小，終場收在 31.828 元、升值 9.2 分，呈現股匯雙漲走勢。


觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.75%，非美貨幣全面走揚，其中，韓元領頭強彈 1.68%，為今天最強亞幣，新加坡幣強升 0.76%，日元升值 0.74%，人民幣亦強彈 0.67%，相形之下，新台幣僅升 0.29%。

台股昨天重挫逾 1400 點後，今天盤中一度大漲逾 1100 點，主因川普暗示伊朗戰爭可能快結束，帶動市場信心回升，國際油價應聲跌回 100 美元之下。加權指數終場上漲 661.45 點，收在 32771.87 點，33000 點關卡未能守穩。

美國稍晚將公布 2 月 CPI 數據，這是本周市場重頭戲，如果通膨高於預期，市場會擔心聯準會下周會議轉向鷹派，屆時將直接推升美元指數。周四則會公布美國 2 月 PPI (生產者物價指數) 與零售銷售數據。

下周是全球超級央行周，美國聯準會 (Fed) 將於台灣時間 3/19 公布最新利率決策，市場預期維持利率不變，但須關注「點陣圖」對年底降息次數的修正。接下來還有日本央行、英國央行與台灣央行利率決策陸續登場。


新台幣匯率升值美伊戰爭

美元指數98.642-0.54%
集中市場加權指數32771.87+2.06%
美元/台幣31.828-0.29%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0063+0.00%
人民幣/美元0.1455+0.55%

