鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-10 19:23

受美伊戰事影響，台北股匯近期上沖下洗，新台幣兌美元昨日暴貶逾 2 角、面臨 32 元關卡保衛戰，今 (10) 日美國總統川普「戰爭可能很快結束」一句話，帶動多頭信心回籠，台股強彈逾 600 點，新台幣一度升回 31.7 字頭，終場升幅收斂，收在 31.828 元、升值 9.2 分，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 24.97 億美元。

〈台幣〉川普一句話股匯從暴跌變暴漲 升近1角收31.828元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.86 元開盤，在拋匯力道湧現後，盤中一度強升 1.8 角，最高升抵 31.742 元，但尾盤升幅縮小，終場收在 31.828 元、升值 9.2 分，呈現股匯雙漲走勢。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.75%，非美貨幣全面走揚，其中，韓元領頭強彈 1.68%，為今天最強亞幣，新加坡幣強升 0.76%，日元升值 0.74%，人民幣亦強彈 0.67%，相形之下，新台幣僅升 0.29%。

台股昨天重挫逾 1400 點後，今天盤中一度大漲逾 1100 點，主因川普暗示伊朗戰爭可能快結束，帶動市場信心回升，國際油價應聲跌回 100 美元之下。加權指數終場上漲 661.45 點，收在 32771.87 點，33000 點關卡未能守穩。

美國稍晚將公布 2 月 CPI 數據，這是本周市場重頭戲，如果通膨高於預期，市場會擔心聯準會下周會議轉向鷹派，屆時將直接推升美元指數。周四則會公布美國 2 月 PPI (生產者物價指數) 與零售銷售數據。