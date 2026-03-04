〈能源盤後〉荷姆茲海峽封鎖第五天 原油連兩日登一年多新高

鉅亨網編譯許家華 2026-03-05 05:38

國際油價周三 (4 日) 在劇烈波動的交易日結束後收盤持平，連續第二個交易日收在一年多來高點。由於美國與以色列對伊朗的軍事打擊持續升級，區域緊張局勢擴大，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運已連續第五天幾近癱瘓，重創中東關鍵石油與天然氣運輸，市場對供應中斷的憂慮升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 81.40 美元，與前一交易日持平，創 2025 年 1 月以來新高。

美國西德州中質原油 (WTI) 收漲 0.1% 或 10 美分，報每桶 74.66 美元，連續第二日收在 6 月以來高點。

Tradu.com 資深市場分析師 Nikos Tzabouras 表示，隨著市場消化戰事可能持續數週及供應干擾延宕的風險，油價維持在高檔。他指出，美方已暗示軍事行動可能持續 4 至 5 週，伊朗則試圖將衝突區域化，而關鍵的荷姆茲海峽事實上已關閉，這些發展可能扭轉原本偏向供過於求的供需結構，推動油價走高，甚至逼近每桶 100 美元關卡。

盤中布蘭特原油一度上漲逾 3 美元，觸及 84.48 美元，逼近數月高點。不過在《紐約時報》報導稱伊朗情報部門人員已向美國中央情報局 (CIA) 釋出願就終戰展開對話的訊號後，油價自高檔回落。

美國國防部長 Pete Hegseth 週三表示，美方在對伊朗的戰事中占據上風，軍方可視需要持續作戰。以色列與美國部隊已打擊伊朗境內多處目標，伊朗則對區域能源基礎設施展開報復性攻擊。該區域原油產量占全球總產量近三分之一。

《路透》引述官員指出，石油輸出國組織第二大產油國伊拉克，因儲存空間受限及缺乏出口通道，已減產近 150 萬桶 / 日。若出口無法在數日內恢復，恐被迫再關閉近 300 萬桶 / 日產能。同時，荷姆茲海峽交通依然實質封鎖。

美國總統川普週二表示，若有必要，美國海軍將開始護航油輪通過海峽，並已指示美國國際開發金融公司為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保。白宮發言人 Karoline Leavitt 週三表示，五角大廈與美國能源部正研擬確保荷姆茲海峽安全的計畫，同時川普與幕僚也在討論軍事行動後美國在伊朗可能扮演的角色。

在供應疑慮升溫之際，各國與企業已開始尋求替代路線與原油來源。印度與印尼表示正尋找其他供應來源，部分中國煉油廠則選擇停產或提前安排歲修。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上週美國原油庫存增加 350 萬桶，達到 3 年半來最高水準，高於路透調查分析師預估的增加 230 萬桶。同期汽油庫存減少 170 萬桶，而包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存則增加 42.9 萬桶。