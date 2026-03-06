〈能源盤後〉荷姆茲海峽一封 全球20%原油運輸受阻 WTI暴漲12% Brent漲逾8%

鉅亨網編譯許家華 2026-03-07 06:08

隨著美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢急速升溫，能源市場供應憂慮加劇，國際油價大幅飆升。美國原油期貨周五 (6 日) 大漲逾 12%，創下近年罕見漲幅，市場交易員紛紛尋找替代原油來源，而美國作為全球最大產油國之一，成為主要替代供應來源。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨報每桶 92.69 美元，上漲 7.28 美元，漲幅 8.52%。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收於每桶 90.90 美元，上漲 9.89 美元，漲幅達 12.21%。這也是連續第二天美國原油期貨漲幅超過布蘭特原油。

‌



分析人士指出，供應鏈受阻與煉油需求上升，使美國原油價格漲勢更加明顯。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，煉油廠與貿易商正積極尋找替代原油來源，而美國是全球最大產油國之一。他指出，為防止大量出口導致美國庫存快速下降，市場價差正逐漸回歸反映運輸成本的水平。

Rystad Energy 石油分析副總裁 Janiv Shah 則指出，美國墨西哥灣沿岸煉油廠利潤改善，加上對歐洲的套利交易需求，以及華盛頓在期貨市場上的政策動向，都是推動 WTI 近期表現強於布蘭特原油的重要原因。

市場同時迎來近年最大單周漲幅之一。由於衝突導致能源運輸受阻，油價本周有望創下自 2020 年春季疫情期間市場劇烈波動以來最大周漲幅。

衝突升級的核心因素在於禾姆茲海峽的航運幾乎停擺。上周六美國與以色列對伊朗展開空襲後，伊朗隨即阻止油輪通過荷姆茲海峽，使這條全球最重要能源運輸通道實質關閉。通常每天約有相當於全球需求約 20% 的原油經由此水道運輸。隨著海峽已連續 7 天處於封閉狀態，約 1.4 億桶原油未能進入市場，相當於全球約 1.4 天的需求量。

衝突同時蔓延至中東多個主要能源產區，部分煉油廠與液化天然氣設施被迫停產，進一步加劇市場對供應短缺的擔憂。

《金融時報》周五刊登專訪指出，卡達能源部長預期海灣所有能源生產國可能在數周內全面停止出口，此舉可能將油價推升至每桶 150 美元。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，最壞情況正在逐步成形，「市場此前預測油價可能升至每桶 100 美元，我認為這些預測最終都會成真。」

Staunovo 也指出，市場原本認為美國總統可能因不希望油價過高而採取降溫措施，但隨著衝突持續時間拉長，市場逐漸意識到全球能源供應面臨的風險程度。

川普周四受訪時表示，他並不擔心衝突導致美國汽油價格上漲，「如果上漲，那就上漲。」

另一方面，市場一度傳出美國財政部可能出手干預能源成本，消息在周五早盤曾令油價短暫下跌逾 1%。但隨後《彭博社》報導稱，川普政府已排除動用財政部直接交易原油期貨的可能性，油價跌幅隨即收斂。

此外，美國財政部周四向企業發出豁免，允許購買受制裁的俄羅斯原油，首批豁免授予印度煉油企業。此後印度煉油商已購買數百萬桶俄羅斯原油，以緩解全球供應緊張。