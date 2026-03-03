鉅亨網編譯許家華 2026-03-04 06:10

在美國與以色列對伊朗的軍事行動升級之際，中東能源運輸受阻，市場憂慮衝突恐持續數周，推動國際油價周二 (3 日) 大漲 4.7%，收在 2025 年 1 月以來最高水準。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 3.66 美元，漲幅 4.7%，收在每桶 81.40 美元，為 2025 年 1 月以來最高收盤價。自上周六衝突爆發以來，Brent 油價累計已上漲 12%。

美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 3.33 美元，漲幅 4.7%，收在每桶 74.56 美元，創 6 月以來最高。

‌



盤中 Brent 一度觸及每桶 85.12 美元，創 2024 年 7 月以來新高。隨後在美國總統川普表示戰事已摧毀伊朗多數海空軍目標後，漲幅略為收斂。

川普稱，美以空襲預計將持續 4 至 5 周，但也可能更久，並指「幾乎所有目標都已被摧毀」，預測德黑蘭最終將喪失發射飛彈能力。他同時表示，美方正考慮為油輪提供保險支持。

以色列與美國軍隊周二持續打擊伊朗境內目標，伊朗則在波斯灣周邊發動報復性攻擊，衝突並蔓延至黎巴嫩。伊朗針對區域能源基礎設施及行經荷姆茲海峽的油輪發動攻擊。該海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。

保險公司取消承保後，多數油輪與貨櫃船避開該水道，全球油氣海運費率飆升。伊朗媒體周一報導，伊方將向任何試圖通過海峽的船隻開火，市場憂慮進一步升溫。

伊拉克為石油輸出國組織 (OPEC) 第二大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯。該國已將原油日產量削減近 150 萬桶，若出口持續受阻、儲存空間耗盡，減產規模可能在數日內翻倍。

渣打銀行分析師在報告中指出，「伊朗此次報復行動比以往多屬象徵性的措施更為廣泛，其方式已在區域形成多個熱點，對供應構成實質風險。」Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，川普稱伊朗不會長期維持戰事，「市場因此認為衝突可能比先前擔憂更快落幕」。

面對供應風險，印度與印尼表示正尋求替代能源來源。中國部分煉油廠則停產或提前歲修。自攻擊開始以來，卡達已停止液化天然氣生產，以色列暫停部分天然氣田產量，沙烏地阿拉伯亦關閉其最大煉油廠。消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營石油公司阿美公司正嘗試將部分原油出口改道紅海，以避開荷姆茲海峽，使近乎停擺的航運恢復部分運作。

成品油市場同步走高。美國柴油期貨勁揚約 10%，創 2023 年 10 月以來最高；美國汽油期貨上漲近 4%，報每加侖 2.46 美元，為 2024 年 7 月以來最高。衡量煉油利潤的裂解價差飆升至 2023 年以來高點。

全球天然氣市場亦全面上漲，荷蘭基準天然氣期貨、英國天然氣價格，以及歐洲與亞洲液化天然氣 (LNG) 價格齊步攀升。

Brent 對 WTI 價差擴大至近每桶 8 美元，為 2022 年 11 月以來最高。分析師指出，當該價差高於 4 美元時，有利支撐美國原油出口。