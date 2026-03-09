鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 17:30

隨著全球對油價不斷攀升的擔憂加劇，南韓將在本周實施近 30 年來的首次燃油價格上限措施。

油價每公升漲破1900韓元！韓政府本周將實施油價上限措施 近30年首見 (圖:shutterstock)

南韓總統李在明周一 (9 日) 召開緊急會議並宣布這項限價措施，以應對持續的中東衝突。

他表示，這場衝突對依賴能源進口的韓國經濟構成了沉重負擔。「對於近期漲幅過高的石油產品，應盡快推出並果斷實施最高限價制度。」

他也指示政府打擊煉油企業和加油站，防止囤積壟斷市場，並努力確保不經過荷姆茲海峽的油輪供應。

根據規定，油價大幅波動可能危及國家經濟穩定時，南韓產業通商部長官可直接設定石油產品銷售最高價格，違反規定企業將面臨兩年以下有期徒刑，或 2000 萬韓元以下罰款，違法獲利將遭追繳。

南韓政府上周宣布將從阿拉伯聯合大公國進口超過 600 萬桶原油。

由於伊朗對通過荷姆茲海峽航行的油輪發出安全威脅警告，部分國家出於安全考慮減少原油生產與運輸，進一步加劇市場對能源供應穩定性的擔憂。

目前，伊拉克、科威特和阿拉伯聯合大公國等產油國已採取不同程度的減產措施。

作為石油輸出國組織 (OPEC) 第五大產油國，科威特近日表示，由於荷姆茲海峽航運安全面臨威脅，已採取預防性減產措施，下調原油產量並減少煉油廠運轉，以應對潛在風險。

國際油價快速上漲，也開始向消費端傳導。南韓國內成品油價格近期明顯走高。根據韓國國家石油公社油價資訊系統公佈的數據，截至今 (9) 日中午 12 時，全韓加油站汽油均價攀升至每公升 1900.7 韓元(約 44.7 台幣)，較前一日上漲 5.3 韓元，首次突破 1900 韓元關口。

南韓首都大首爾地區油價漲幅更加明顯。數據顯示，首爾汽油均價為每公升 1949 韓元，較前一天上漲 3.3 韓元，柴油均價 1971.4 韓元，上漲 4.2 韓元。

業內人士指出，國際油價變動常會在 2 到 3 週後傳導至南韓國內加油站終端價格。目前部分煉油業者在供應價格調整上仍保持一定克制，尚未完全反映國際石油產品價格上漲幅度。

不過，近期已有部分加油站在一天內多次調高油價，引發市場關注與爭議。