油價每公升漲破1900韓元！韓政府本周將實施油價上限措施 近30年首見
鉅亨網編譯陳韋廷
隨著全球對油價不斷攀升的擔憂加劇，南韓將在本周實施近 30 年來的首次燃油價格上限措施。
南韓總統李在明周一 (9 日) 召開緊急會議並宣布這項限價措施，以應對持續的中東衝突。
他表示，這場衝突對依賴能源進口的韓國經濟構成了沉重負擔。「對於近期漲幅過高的石油產品，應盡快推出並果斷實施最高限價制度。」
他也指示政府打擊煉油企業和加油站，防止囤積壟斷市場，並努力確保不經過荷姆茲海峽的油輪供應。
根據規定，油價大幅波動可能危及國家經濟穩定時，南韓產業通商部長官可直接設定石油產品銷售最高價格，違反規定企業將面臨兩年以下有期徒刑，或 2000 萬韓元以下罰款，違法獲利將遭追繳。
南韓政府上周宣布將從阿拉伯聯合大公國進口超過 600 萬桶原油。
由於伊朗對通過荷姆茲海峽航行的油輪發出安全威脅警告，部分國家出於安全考慮減少原油生產與運輸，進一步加劇市場對能源供應穩定性的擔憂。
目前，伊拉克、科威特和阿拉伯聯合大公國等產油國已採取不同程度的減產措施。
作為石油輸出國組織 (OPEC) 第五大產油國，科威特近日表示，由於荷姆茲海峽航運安全面臨威脅，已採取預防性減產措施，下調原油產量並減少煉油廠運轉，以應對潛在風險。
國際油價快速上漲，也開始向消費端傳導。南韓國內成品油價格近期明顯走高。根據韓國國家石油公社油價資訊系統公佈的數據，截至今 (9) 日中午 12 時，全韓加油站汽油均價攀升至每公升 1900.7 韓元(約 44.7 台幣)，較前一日上漲 5.3 韓元，首次突破 1900 韓元關口。
柴油價格同樣處於上漲趨勢，今日全韓國加油站柴油均價為每公升 1923.8 韓元 (約 45.3 台幣)，較前一日上漲 6.1 韓元，仍高於汽油價格水準。
南韓首都大首爾地區油價漲幅更加明顯。數據顯示，首爾汽油均價為每公升 1949 韓元，較前一天上漲 3.3 韓元，柴油均價 1971.4 韓元，上漲 4.2 韓元。
業內人士指出，國際油價變動常會在 2 到 3 週後傳導至南韓國內加油站終端價格。目前部分煉油業者在供應價格調整上仍保持一定克制，尚未完全反映國際石油產品價格上漲幅度。
不過，近期已有部分加油站在一天內多次調高油價，引發市場關注與爭議。
隨著國際能源市場波動持續，韓國國內油價短期內仍可能維持上漲趨勢。
