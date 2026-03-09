中國2月CPI上漲1.3% PPI降幅收窄
中國國家統計局周一（9 日）公布的數據顯示，2 月消費者物價指數（CPI）年升上漲 1.3%。生產者物價指數（PPI）年降 0.9%，降幅比上月收窄 0.5 個百分點；月升 0.4%，漲幅與上月相同。
2 月 CPI 上漲 1.3%
2026 年 2 月份，全國 CPI 較一年前上漲 1.3%。其中，城市上漲 1.4%，農村上漲 0.9%；食品價格上漲 1.7%，非食品價格上漲 1.3%；消費品價格上漲 1.1%，服務價格上漲 1.6%。
2 月全國 CPI 月升 1.0%。其中，城市上漲 1.0%，農村上漲 0.7%；食品價格上漲 1.9%，非食品價格上漲 0.8%；消費品價格上漲 0.8%，服務價格上漲 1.1%。
各類商品及服務價格同比變動情況
2 月食品煙酒及在外餐飲類價格年升 1.4%，影響 CPI 上漲約 0.41 個百分點。食品中，鮮菜價格上漲 10.9%，影響 CPI 上漲約 0.19 個百分點；水產品價格上漲 6.1%，影響 CPI 上漲約 0.11 個百分點；鮮果價格上漲 5.9%，影響 CPI 上漲約 0.12 個百分點；蛋類價格下降 2.9%，影響 CPI 下降約 0.02 個百分點；畜肉類價格下降 2.7%，影響 CPI 下降約 0.11 個百分點，其中豬肉價格下降 8.6%，影響 CPI 下降約 0.17 個百分點。
其他七大類價格五漲兩降。其中，其他用品及服務、生活用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲 15.4%、2.8% 和 2.0%，衣著、醫療保健價格均上漲 1.9%；交通通訊、居住價格分別下降 0.7% 和 0.2%。
各類商品及服務價格環比變動情況
2 月食品煙酒及在外餐飲類價格月升 1.4%，影響 CPI 上漲約 0.40 個百分點。食品中，水產品價格上漲 6.9%，影響 CPI 上漲約 0.13 個百分點；鮮果價格上漲 4.0%，影響 CPI 上漲約 0.08 個百分點；畜肉類價格上漲 2.6%，影響 CPI 上漲約 0.11 個百分點，其中豬肉價格上漲 4.0%，影響 CPI 上漲約 0.07 個百分點；蛋類價格上漲 1.3%，影響 CPI 上漲約 0.01 個百分點。
其他七大類價格與前月相比五漲一平一降。其中，其他用品及服務、交通通訊、教育文化娛樂價格分別上漲 2.3%、2.2% 和 1.6%，生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲 0.2% 和 0.1%；居住價格持平；衣著價格下降 0.1%。
2 月 PPI 降幅收窄
2 月全國 PPI 年降 0.9%，降幅比上月收窄 0.5 個百分點；月升 0.4%，漲幅與上月相同。工業生產者購進價格年降 0.7%，降幅比上月收窄 0.7 個百分點；月升 0.7%，漲幅比上月擴大 0.2 個百分點。
