鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 21:20

英國投資銀行巴克萊的分析師指出，儘管中國在能源供應上仍對中東地區存在高度依賴，但即使國際油價升至每桶 100 美元，多項結構性因素仍可能在一定程度上減輕對中國經濟的影響。

‌



目前中國對進口原油依賴程度相當高，約有 75% 的需求需仰賴海外供應，其中近九成透過海運輸送。主要來源集中在波斯灣產油國，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特與卡達等。

若將伊朗的供應納入計算，中國對中東能源的依賴度將更為明顯。大宗商品數據顯示，去年伊朗原油約占中國石油進口總量的 12%。

巴克萊估算，經由荷莫茲海峽運輸的石油，占中國整體石油消費量的 35% 以上。由於這條航道是全球最重要的能源運輸通道之一，一旦出現航運中斷，將對中國能源供應形成重大威脅。

在天然氣領域，中國同樣存在一定程度的脆弱性。作為全球最大的液化天然氣（LNG）進口國，中國約有三成 LNG 進口與經由荷莫茲海峽的運輸路線相關，其中包括來自卡達的重要供應。

巴克萊：中國具備多項緩衝機制

儘管面臨上述風險，巴克萊認為中國仍具備多項緩衝機制，可降低油價飆升帶來的經濟衝擊。

其中之一是規模龐大的戰略石油儲備。分析師估計，中國的石油儲備量約達 12 億桶，大致相當於約 104 天的進口需求。

此外，中國近年也展現出調整能源來源的能力，例如透過增加俄羅斯等國家的供應，以替代部分伊朗原油，同時還能從巴西、馬來西亞、安哥拉與加拿大等國擴大進口來源。

另一方面，中國近年持續推動能源轉型，再生能源的比重逐步提高，使石油在整體能源消費中的占比逐漸下降。

巴克萊估算，如果 2026 年國際油價長期維持在每桶 100 美元附近，中國整體通膨率可能上升約 0.3 個百分點。

同時，由於企業生產成本提高與消費動能轉弱，經濟增長可能出現溫和放緩。