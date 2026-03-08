〈走進中國〉記憶體漲價加速手機市場兩極分化 二手手機市場升溫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-09 07:00

新年剛過，智慧手機市場傳聞已久的漲價潮真的來了。

記憶體漲價加速手機市場兩極分化，二手手機市場升溫。（圖：Shutterstock）

三星電子最新旗艦手機 GalaxyS26 系列正式開售，該系列包含 S26、S26 + 與 S26 Ultra 三款機型。受全球記憶體晶片價格上漲和供應短缺影響，中國市場 GalaxyS26 系列起售價為人民幣（下同）6,999 元起，和上一代產品相比，GalaxyS26 全系價格調漲大約 1,000 元。

除三星外，多個中國國產手機品牌春季新品漲價基本上是鐵板釘釘。

綜合各大手機廠商的消息，今春即將發布的重磅新機，相同配置版本和上一代機型相比，價格將普遍上漲 300 元至 1,000 元左右。

同時，部分品牌也開始對已上市老款機型減少促銷折扣力道。在剛過去的春節促銷期，市場上部分機型甚至出現「不降反漲」現象，漲幅在 100 元至 300 元不等。

據《上游新聞》報導，在重慶做手機生意的王先生感嘆道：「這樣的現象很少見。手機漲價是零件成本上漲的直接體現，同時也是手機市場加速分化的一個關口。高階機型可能更貴，低階機型以低價搶佔市場，『減配』是不得已的選擇。」

王先生還認為，二手手機市場可能迎來機會。

新機首發價格偏高，一向不溫不火的二手手機市場逐漸升溫。

重慶兩江新區做二手手機生意的陳師傅說，去年底至今這兩三個月，咨詢了解二手手機的購機者明顯多了起來。

「特別是去年各大品牌的主力機型和旗艦機型，配置、性能都不錯，和今年的新品相比，高性價比是吸引用戶的主要原因。比如去年上市價 8,000 元左右的機型，現在二手市場的售價在 5,000 元左右，部分機型甚至更低。」

「新舊價差」劇烈拉大，正在重塑消費者的購機邏輯。

對大多數用戶而言，上一代旗艦機在性能上並未出現斷代式落後，尤其是在日常使用的流暢度、影像能力甚至 AI 功能方面，依然能夠滿足未來三年的使用需求。

與此同時，二手市場的供給端也發生微妙變化。由於新機價格堅挺，部分原本打算換機的用戶選擇繼續持有舊機，導致二手市場優質貨源變得緊俏。

供需關係逆轉，使得二手手機的保值率不降反升，部分熱門機型甚至出現價格堅挺「抗跌」行情。