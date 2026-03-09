伊朗衝突急速升溫！布蘭特今開盤狂飆逾18% 紐約原油一度暴漲逾22% 齊破100美元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 08:03

國際油價周一 (9 日) 開盤​​後直線飆升，紐約原油與布蘭特期油價格分別飆漲 18% 跟 16.21%，雙雙衝破每桶 100 美元大關。這是自 2022 年俄烏衝突以來，國際油價首次重新站上 100 美元大關，市場情緒明顯受到地緣政治風險影響。

伊朗衝突急速升溫！紐約期油、布蘭特今日開盤狂飆逾16% 雙雙漲破100美元大關

伊朗武裝部隊發言人周日 (8 日) 說，如果針對伊朗能源基礎設施的攻擊持續，伊朗可能採取類似行動進行反制，並呼籲伊斯蘭國家向美以發出警告。

同時，伊朗外交部指責美以兩國對能源設施發動「化學戰爭」，並稱攻擊行為導致有害物質洩漏，嚴重破壞環境並威脅民眾健康。

中國廣發期貨能化首席分析師張曉珍指出，目前化工類股波動加劇，品種輪動加快，但整體仍處偏強運轉態勢。她提醒，必須防範資金獲利回吐和宏觀情緒波動帶來的短期震盪，建議投資人謹慎操作。

格林大華期貨負責人吳志橋則強調，若衝突持續，荷姆茲海峽運輸受阻，將嚴重威脅全球能源與化工品供應，甚至可能引發大面積停產，導致國內面臨原料「斷供」與成本抬升的雙重壓力。