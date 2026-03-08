鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 19:20

在美國與伊朗戰事持續升溫之際，美英兩國之間的政治摩擦也逐漸浮上檯面。美國總統川普週六（7 日）表示，英國正「認真考慮」向中東派遣兩艘航空母艦，但他同時補充說，美國並不需要英國的協助也能贏得與伊朗的戰爭。

根據《路透》報導，川普近期多次批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），並在本週暗示，倫敦最初阻止美國使用英國基地對伊朗發動攻擊，等同於「破壞」了兩國長期以來歷史悠久且密切的關係。

川普在其社群平台 Truth Social 上發文表示，他將「記住」英國在與伊朗衝突期間所展現出的支持不足。

他寫道：「英國，我們曾經偉大的盟友，也許是所有盟友中最偉大的一個，如今終於開始認真考慮向中東派出兩艘航空母艦。」

川普接著表示：「沒關係，施凱爾首相，我們已經不需要它們了——但我們會記住。我們不需要那些在我們已經打贏戰爭之後才加入的人！」

在川普發表這則貼文之前，英國國防部週六表示，正準備讓「威爾斯親王號」航空母艦（HMS Prince of Wales）進入可部署狀態。

不過，一名英國官員指出，目前尚未就是否真的派遣該航母前往中東做出最終決定。

施凱爾為基地決策辯護

施凱爾則為自己先前拒絕讓美軍使用英國基地支援對伊朗初期打擊的決定辯護。他表示，在批准任何軍事行動前，必須先確認該行動在法律上是正當的，且已經過充分規劃。

隨後，他已批准美軍使用英國基地，進行他所稱的「防禦性打擊」，目標包括伊朗的飛彈儲存設施或發射裝置。

當被問及川普的言論時，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）週日（8 日）表示：「做這份工作讓我學到的一件事是，你必須專注於實質內容，而不是社群媒體上的貼文。」

她補充說：「我們不會以誇張或情緒化的言辭來做決策。我們會以務實、冷靜且穩定的方式來做決定。因為我認為，英國更廣泛的國家性格其實就是以嚴肅而穩健的方式行事。」