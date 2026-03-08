鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-09 04:00

以色列軍方周末期間對伊朗首都德黑蘭多處燃油儲存設施發動攻擊，為 2 月 28 日對伊朗展開軍事打擊以來，首次將目標鎖定在伊朗民用能源基礎設施，伊朗隨即反擊，向以色列海法的石油設施發射飛彈，令中東緊張局勢再升級。

受此影響，全球石油運輸命脈荷姆茲海峽航運受阻時間不斷延長，國際油價出現歷史性大漲，布蘭特原油上周五 (6 日) 飆漲 9.26%，紐約原油勁揚 12.67%，雙雙突破每桶 90 美元大關。

供應端接連遭受衝擊。伊朗國家石油產品分銷公司證實，德黑蘭及厄爾布爾士省共 4 處儲油設施及一處石油產品轉運中心遭戰機襲擊，造成 4 名油罐車司機死亡。

科威特也已經因應中東局勢實施「預防性減產」，並隨時準備在條件允許時恢復正常生產。

此前，沙烏地阿拉伯最大煉油廠遭無人機攻擊被迫關閉，伊拉克南部主要油田日產量更銳減近 150 萬桶。

東興證券警告，若荷姆茲海峽長期停運，即便沙國與阿聯啟用管線繞行，仍難彌補供應缺口，全球能源格局恐被迫重建。

面對油價飆升，機構紛紛上調預期。中國銀河證券指出，若荷姆茲海峽長期封鎖，布蘭特原油恐挑戰 90 至 100 美元區間。

巴克萊銀行最初預估斷供恐推升油價至 80 美元，但在局勢惡化後改口稱，若衝突持續數星期，油價可能試探 120 美元，高盛更警告，若無解決方案，本周油價極可能突破百元大關，卡達能源部長甚至預言，若波灣地區數周內停止出口，油價兩到三週內恐飆漲至 150 美元。麥格理策略師亦認同此極端情境。

不過，東吳證券認為，美國國內環境恐難支撐川普政府長期對伊朗動武，預計衝突也許會在一個月內收場，但伊朗新領導層的鷹派傾向與以色列的強硬態度，可能拖延停火進程。