鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 17:00

比亞迪旗下高端品牌腾勢今 (2) 日正式宣布，全新騰勢 Z9GT 周四 (5 日) 迎來科技焕新发布。這款備受關注的大型豪華獵裝 GT，新車純電版本 CLTC 續航 1036 公里刷新全球量產紀錄，被視為是解決電動車用戶「續航焦慮」的里程碑之作。

根據官方公布資訊，新車外觀延續「優雅之勢」設計語言，融合日冕前臉、風繪流光側身與時光沙漏尾燈等家族特徵，整體線條流暢飄逸，呈現科技與時尚兼備的風格。

‌



全新騰勢 Z9GT 本次更新加入「峽灣綠」新色，並將雷射雷達移至車頂，搭配全新樣式 21 吋輪圈與智駕提示小藍燈，強化智能與辨識度。車身尺寸為 5195(或 5180)×1990×1480(或 1500)mm，軸距 3125mm，空間表現與 GT 跑車姿態兼具穩重與動感。

動力方面，全新騰勢 Z9GT 提供單電機後驅與三電機四驅兩種配置。單電機版最大功率 370 千瓦，三電機版前後電機功率分別為 230 千瓦、310 千瓦與 310 千瓦。

CLTC 則換裝 102.326kWh 與 122.496kWh 兩種電池組，CLTC 工況下提供 820km 至 1036km 共五種續航版本；插混版搭載 63.82kWh 電池，WLTC 純電續航 301 公里，CLTC 超過 400 公里，較現款大幅提升。

值得注意的是，1036 公里的續航並非依靠堆砌電池容量。官方數據顯示，122.5 度電跑出 1036 公里，百公里電耗僅 13.3 度，遠低於主流中型純電轎車平均 15 度以上的水平。

這些數字意味著車長逾 5.1 公尺、重約 2.7 噸的這輛大型豪華 GT，能在保持高性能的同時實現極高效能。

技術突破背後，是騰勢對動力系統的全面優化。新增單電機後驅版本比三電機輕約 350 公斤，能耗下降約 17%，成為實現超長續航的關鍵。

此外，全新騰勢 Z9GT 搭載新一代磷酸鐵鋰刀片電池，能量密度提升至 140Wh/kg，支援 1000V 高壓平台與兆瓦級閃充技術，充電 5 分鐘即可補充約 400 公里續航。刀片電池採用無模組 (CTP) 設計，空間利用率提高 50% 以上，結構安全與能量密度兼顧。根據實驗室數據，循環壽命可達 3500 次，8 年容量保持率預估達 90%。

專家指出，騰勢 Z9GT 不僅是全球純電續航最長的量產車型，更代表著電動車技術從「拼性能」轉向「拼效率」的趨勢。當續航突破千公里不再是電池容量的炫耀，而是整車工程系統協同優化的成果，有望重塑消費者對電動車核心競爭力的認知。