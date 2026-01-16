鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-16 13:10

2025 年，中國新能源汽車市場迎來歷史性時刻。根據中國汽車工業協會數據，去年新能源汽車銷量達 1649 萬輛，在中國國內銷量 1,387.5 萬輛，年增率 19.8%，市佔率突破 50.8%，首次超越傳統燃油車，這一里程碑式的數據標誌著中國汽車產業正式進入新能源主導的新階段。

從車廠銷量排名來看，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 以 460.2 萬輛的銷量穩居榜首，但年增 7.8% 創近五年最低增速紀錄；吉利表現搶眼，新能源銷售 207 萬輛，大幅年增 78.9%，銀河系列以 123.5 萬輛成為最快達成百萬銷售的新能源品牌之一。上汽、長安、東風分居第三至五位，其中上汽新能源汽車銷量 155 萬輛，年增 31%。

造車新勢力陣營呈現明顯分化，零跑汽車成為最大黑馬，全年交付 59.7 萬輛，年增 104.7%，小鵬交付 42.9 萬輛，年增 125.9%，小米汽車去年銷量突破 40 萬輛，但面臨口碑爭議的挑戰。

相較之下，理想去年交付 40.6 萬輛，年減 18.8%；特斯拉銷量 85.2 萬輛，年減 7.1%，成為主要車廠中少數成長衰退的品牌。

市場格局的變化反映出不同企業的策略差異。在高成長陣營中，傳統車廠透過堅決轉型獲得成效，如吉利透過整合極氪與領克品牌解決內部競爭，實現從「燃油 + 新能源並行」到「新能源主導」的質變。

新勢力陣營則以精準定位開啟市場，如零跑汽車透過全球自研與性價比策略涵蓋 7 萬 - 20 萬元 (人民幣，下同) 級主流市場。緩慢成長陣營如比亞迪，雖然衛冕全球銷冠，但在中國國內市場面臨成長瓶頸，海外出口成為新增長點，去年出口量突破 100 萬輛。負成長陣營如廣汽新能源，全年銷售 43.7 萬輛，年減 3.3%，高端化突破仍待實現。

與此同時，中國汽車出口表現亮眼，去年汽車出口總量達 709.8 萬輛，年增 21.1%，連三年維持全球第一，其中新能源汽車出口 261.5 萬輛，年增 103.7%，成為出口核心成長引擎。

從結構來看，乘用車出口 603.8 萬輛，年增 21.9%，新能源乘用車出口 253.2 萬輛，年增 104.3%，純電動車出口 164.6 萬輛，年增 66.7%，傳統燃油車出口 448.3 萬輛，年減 2%，已進入平原期。

此外，去年 12 月出口數據再創新高，汽車出口 75.3 萬輛，年增率 49.2%，其中新能源汽車出口約 30 萬輛，年增 1.2 倍，插電混動車型首次突破 10 萬輛大關。

依車廠排名來看，奇瑞上月出口 14.4 萬輛居首，比亞迪 13.3 萬輛，年增 120%，成為成長最亮眼的企業。上汽、吉利、長城等傳統自主品牌仍是出口主力，但新能源領導企業的成長明顯拉開差距。

產業專家指出，2025 年中國汽車產業呈現「內需提質，出口擴容」的雙輪驅動特徵。中國國內市場從追求高速成長轉向高品質發展，企業更重視技術累積與策略定力；海外市場則成為重要成長領域，尤其是新能源汽車的國際競爭力持續提升。