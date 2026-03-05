〈陸股盤後〉中國今年經濟成長目標設「4.5%至5%」滬指重返4,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-05 16:30

中國 A 股三大指數周四（5 日）收盤走高，中國十四屆全國人大四次會議今天在北京揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，他宣布今年經濟成長目標設在「4.5% 至 5%」，較去年的「5% 左右」略微下修。

中國今年經濟成長目標設「4.5%至5%」，滬指重返4,100點。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.64% 報 4,108.57 點，深證成指漲 1.23% 報 14,088.84 點，創業板指漲 1.66% 報 3,216.94 點。

據《彭博》報導，李強宣布，今年經濟成長目標設在「4.5% 至 5%」，為 1991 年以來最保守目標。去年中國經濟增長目標為「5% 左右」，最終成績為 5%，成功達成「保五」目標。

其他目標方面，城鎮調查失業率 5.5% 左右，城鎮新增就業 1,200 萬人以上，消費者物價指數（CPI）升幅 2% 左右。

李強在提到繼續實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按 4% 左右安排，赤字規模人民幣 5.89 兆元，比上年增加 2,300 億元。一般公共預算支出規模將首次達到 30 兆元，比上年增加約 1.27 兆元。中國擬發行超長期特別國債 1.3 兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

李強說，年初政府就做好了應對複雜多變局面的充分準備。第一季經濟起勢有力，開局良好。第二季以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅的衝突，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業、穩經濟等一系列新舉措，有力減緩了經濟下行壓力，確保全年主要目標實現。

李強強調，各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點。

《彭博》經濟學家舒暢（Chang Shu）、曲天石（David Qu）與朱懌（Eric Zhu） 表示，中國官方下修了經濟成長目標，態度務實，政策制定者終於承認了結構性逆風，以及整個經濟正承受持續性下行壓力。

另據《第一財經》報導，針對中國政府將今年經濟成長目標設在「4.5% 至 5%」，北京大學經濟學教授林毅夫提出以下兩點看法：

第一、按照當前國際情況來看，這還是一個實事求是。而且他相信有可能超過 5% 的發展。這是一個目標範圍，不是說中國只能按此發展。