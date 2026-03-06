鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-06 16:30

中國 A 股三大指數周五 (6 日) 開低走高，上證指數(SSEC) 連 2 日收紅且守穩 4100 點大關，但周線仍收黑，因中東衝突、中國「兩會」釋出的訊號平淡及滬港通拋售潮令投資人謹慎以對。

滬指周五收漲 0.38% 至 4124.19 點，深證成指 (SZI) 收高 0.59% 至 14172.63 點，創業板指收紅 0.38% 至 3229.3 點，滬深兩市合計成交人民幣 2.2 兆元，較上一交易日減少近 1900 億元。

盤面上，類股加速輪動，化工族群持續活躍，紅寶麗、紅牆股份、六國化工、赤天化、亞星化學與衛星化學等多股漲停，豬肉股震蕩走高，湘佳股份、巨星農牧、立華股份紛紛上漲，農業股亦走強，亞盛集團、敦煌種業漲停，中糧科技、華康股份走高，智慧電網族群高檔震蕩，南網數位、泰豪科技、三星醫療漲停。 貿易、製藥等類股漲幅居前。

下跌族群方面，油氣股回調，通源石油、石化油服、海默科技、准油股份紛紛下挫，培育鑽石板塊、貴金屬、能源設備、玻璃玻纖等類股跌幅居前。

消息面上，中國《政府工作報告》提出，著力構建新型電力系統，加快智慧電網建設。此前，中國國家電網也宣佈「十五五」固定資產投資總額將達人民幣 4 兆元，較「十四五」時期增長 40%。報告中也提到今年新質生產力工作任務：打造積體電路、航空航太、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業，這是政府工作報告中首次以支柱產業的定位提出發展生物醫藥產業，釋放出推動產業加速升級的重要政策信號。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4258 檔股票上漲，1152 檔下跌，平盤 74 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 114 檔股票漲幅在 9% 以上，4 檔跌幅在 9% 以上。

申萬宏源研究所所長王勝在華安基金近日主辦的「2026ETF 投資高峰論壇暨品牌發佈會」上說，2026 年 A 股將呈「結構性牛市」特徵，板塊輪動將圍繞「人民幣國際化」與「新質生產力」主線展開。硬科技領域的半導體、高端裝備，以及中游製造產能出清後的周期復甦賽道將成進攻核心; 同時，受益於「存款搬家」歷史性機遇的高分紅資產與科技成長股將是結構性佈局的關鍵選擇。

國泰基金指出，政府工作報告釋放積極政策信號，為資本市場打開廣闊發展空間，華金證券亦稱，短期來看，繼續實施積極的財政政策和貨幣寬鬆可能對市場信心有支撐。長期而言，「十五五」規劃等政策可能推動獲利和信用企穩回升，進一步夯實 A 股慢牛基礎。一是「十五五」規劃有望帶動科技和周期產業獲利結構性回升，進而推動工業企業獲利回升。二是「十五五」規劃等政策可能帶動基建和製造業投資增速回升，進而推動信用修復。

東吳證券則認為，A 股調整壓力尚未充分釋放。技術面上，指數前高頂部背離信號明確，本輪反彈未扭轉弱勢形態，上方套牢與短期獲利盤雙重賣壓仍在；資金面上，目前量能較前幾個交易日明顯萎縮，加上週期股吸走資金，成長股成交量連續走低，市場賺錢效應仍比較低迷。

財信證券表示，總體來看，在海外權益市場普遍反彈之際，A 股也如期迎來修復，但反彈力度稍顯不足，且繼續位於 5 日、10 日均線之下，反映當前信心相對不足，風險偏好仍有待提升。短期內，在指數層面出現明顯回暖信號前維持一定謹慎態度，合理控制部位，密切關注海外宏觀動態。中期來看，到 4 月底前，市場很可能以寬幅震蕩為主，波動幅度可能加大，建議合理控制部位，靜待市場自發拐點信號出現。