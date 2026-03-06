最糟GDP僅降不到1百分點！亞銀：中東危機若持續僅一個月 對亞洲經濟影響有限

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-06 15:40

亞洲開發銀行 (ADB) 首席經濟學家朴之水今 (6) 日就中東衝突對發展中的亞洲經濟影響做出最新研判。

亞銀：中東衝突與荷姆茲海峽危機若持續僅一個月 對亞洲經濟影響有限(圖:shutterstock)

他指出，若中東局勢及荷姆茲海峽的封鎖僅維持一個月左右，對亞洲經濟衝擊將十分有限，全年 GDP 僅會出現輕微且短暫的下行波動。「在大多數情境下，負面影響確實存在，但幅度可控。」

即便在最悲觀的短期假設下，朴之水也認為，這場危機不會令亞洲經濟成長率下滑逾一個百分點。

朴之水口中所稱發展中亞洲涵蓋 46 個經濟體，包括中國、印度等大國，但不包括日本、澳洲及紐西蘭。

但朴之水警告，一旦衝突曠日持久，風險將呈指數級上升，不僅會推高國際能源價格，更將嚴重擾亂航運與全球貿易流動，進而削弱外部需求，加劇金融市場的波動性。

他特別指出，在經荷姆茲海峽運輸的油氣資源中，高達 80% 的目的地是亞洲，這暴露出亞洲在供應鏈上的結構性脆弱。

此外，中東局勢持續緊張也可能波及其他關鍵運輸命脈，如國際航空與貨運航線，加上目前對俄羅斯領空的既有管制，高度依賴旅遊與貿易的經濟體將面臨更大壓力。

在本輪衝突爆發前，ADB 原本預測今年發展中亞洲的經濟成長率將從 2025 年的 5.1% 放緩至 4.6%，通膨率則預期從 1.6% 微升至 2.1%，但朴之水坦言，當前前景仍充滿變數，特別是金融環境惡化的潛在風險。

受中東局勢不確定性影響，全球避險情緒升溫，資金大量湧入美元資產，導緻美元走強並對亞洲貨幣構成貶值壓力，這將進一步提高以美元計價的石油進口成本。

對此，朴之水建議，若資本流動出現紊亂，亞洲各國決策者應果斷介入。「若金融混亂失控，我們建議各國央行考慮採取市場穩定措施。」