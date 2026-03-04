伊朗新最高領袖出爐！哈米尼之子、強硬保守派穆傑塔巴成為接班人
鉅亨網編譯莊閔棻
在美國與以色列聯合對伊朗發動空襲、導致最高領袖哈米尼身亡後，德黑蘭的權力接班安排迅速浮上檯面。最終，由其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接掌最高領袖大位。
根據《伊朗國際通訊社》報導，知情人士指出，伊朗專家會議在革命衛隊施壓下，已選出哈米尼之子穆吉塔巴為下一任最高領袖。外界普遍認為，穆傑塔巴長期奉行與父親一致的強硬保守路線，且與伊斯蘭革命衛隊互動密切。
這項宣布是在伊朗最高領袖哈米尼於上週六（28 日），在美國與以色列協同行動下對德黑蘭發動的軍事打擊中喪生後作出的。此一事件使伊朗體制陷入歷史性的權力繼承危機。
熟悉決策過程的消息人士表示，穆吉塔巴由擁有憲法授權、負責選出最高領袖的 88 名資深教士所組成的「專家會議」選出，反映了伊斯蘭革命衛隊在後哈梅內伊時代領導層過渡中的影響力。
長期以來，穆吉塔巴一直被視為伊朗保守派陣營中的重要人物，且與軍方及安全體系高層關係密切。
儘管外界曾多次揣測他可能成為接班人，但由於他並未具備擔任最高領袖所需的正式高階宗教頭銜，因此相關討論始終充滿爭議。
外界分析，他的上位在伊朗現代史上屬於高度爭議、甚至可能前所未有的權力交接，這或許象徵在內部壓力升高與外部衝突加劇之際，強硬派勢力進一步鞏固權力。
先前有報導指出，在永久繼任者出爐之前，伊朗已成立一個臨時領導委員會負責過渡事宜，成員包括多名高階教士及重要官員，如伊朗全國神學院負責人阿拉菲（Alireza Arafi）與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。
