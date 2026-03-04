美伊衝突持續升級中！牛彈琴：伊朗之戰 正出現三個新動向

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-04 11:30

美伊戰爭持續升溫之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (４) 日刊文表示，戰爭的形式在變，但本質從未改變。眼下衝突正揭示三個值得關注的新動向，它們不僅塑造戰場格局，更可能改寫區域與全球的政治版圖。

首先，伊朗在重壓之下顯現驚人韌性。儘管在衝突初期遭精準打擊，高層領導接連喪生，全國多地設施遭毀，但伊朗並未如外界預期般崩潰。相反，伊朗發射飛彈與無人機持續攻擊以色列及波斯灣目標，反擊密集而堅決。這種穩定源自於伊朗社會的高度宗教化與危機下的團結。外部威脅讓內部矛盾暫時退居次位，國家尊嚴成為共識。

更關鍵的是，伊朗早已建立去中心化的「馬賽克防禦」體系，權力在戰時下放到各獨立節點，各分部可自主決定反擊目標與節奏。這種結構雖顯凌亂，卻令攻擊難以徹底癱瘓其反擊能力。

伊朗最高領袖的繼承安排亦有多層備案，確保指揮鏈不會因單一打擊而斷裂。這種深植體制的生存機制，讓伊朗能在極端壓力下維持戰鬥意志，也讓美以兩國顛覆政權的企圖更難實現。

第二個新動向是西方陣營內部裂痕愈發明顯。川普在與德國總理梅爾茲會晤期間，罕見公開斥責西班牙與英國，前者因拒絕提高軍費至 GDP 的 5%、禁止美軍使用其基地而被川普揚言切斷一切貿易往來，起初拒絕開放空軍基地的英國雖然後來有條件放行，但仍遭川普諷「不再是邱吉爾時代」。

這類衝突凸顯跨大西洋關係的脆弱，當利益與戰略分歧壓倒價值觀，盟友間的信任便如繩索般隨時可能繃傷。

目前，北約整體保持距離，法國態度曖昧，德國沉默旁觀，英國謹慎劃定。歐洲清楚知道美國一旦陷入另一場無明確終點的戰爭，其外交與道德高地將蕩然無存，甚至難以自圓其說地批評俄羅斯的對外行動。

西方長期標榜的「基於規則的秩序」，在砲火面前暴露出雙重標準，規則只約束別人，不約束自己。

第三，美國自身正承受巨大的消耗。軍事層面，各類精準彈藥庫存迅速下降，薩德攔截彈消耗四分之一，標準防空飛彈與戰斧巡弋飛彈存量告急，愛國者飛彈在年初衝突中折損過半，補充週期長達五至十年。這意味著美國短期內雖可維持攻勢，但持續高強度作戰將捉襟見肘，其他潛在衝突區的防衛能力受到質疑。

經濟上，伊朗封鎖荷姆茲海峽導致國際油價飆升，即便美國已是石油出口國，也無法免於價格衝擊。油價暴漲傷害實體經濟與民生，可能在國內政治引發反彈。

此外，美國軟實力遭遇重創。盟友疏遠、輿論譴責、平民傷亡畫面擴散，使其「道義燈塔」的形象黯淡。霸權不再靠價值觀引領，而是依賴武力威懾，這種轉變削弱了長久以來的吸引力與號召力。