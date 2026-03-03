鉅亨網新聞中心 2026-03-03 11:29

國際現貨黃金周一 (2 日) 一度大漲 2.6%，每盎司突破 5,400 美元，逼近歷史高點。導火線為卡達天然氣設施遭無人機攻擊，引發市場對能源供應中斷的高度警戒。

同時，歐洲天然氣價格單日飆升逾 30%，通膨預期迅速升溫，反而推升公債殖利率。德國 2 年期公債殖利率上升 8 個基點至 2.09%，債券在風險事件中未能發揮傳統避險功能。

債券避險失靈 黃金重新扛回主角

市場原本期待公債在地緣政治風險升溫時提供保護，但實際走勢卻與預期背離。對沖基金 Marshall Wace 指出，本輪事件中債券未能發揮風險緩衝效果，反而是黃金承擔起避險角色。

貴金屬資管公司 VanEck 強調，黃金在高度不確定與高風險時期，多次證明其終極避險地位。法國外貿銀行更預估，若衝突延續，金價仍有上漲空間，漲幅可能集中在衝突初期數週內釋出。

通膨預期升溫 壓縮全球降息空間

能源價格急漲正在迫使市場重新定價央行政策路徑。英國利率交換市場顯示，年內完成兩次降息的機率已明顯下降，2 年期英國公債殖利率上升 11 個基點至 3.64%。

歐元區降息預期收縮更為顯著，年內再降息一次的機率從約 55% 降至約 15%。BNP 巴黎資產管理指出，衝突時間越長，央行越需將通膨壓力納入預測，對利率形成上行壓力。

機構調整部位：減股、持現、買保護

面對高度不確定環境，資產管理機構同步展開調倉。法國 Carmignac 已削減股票曝險，並買入標普 500 看跌期權，同時提高現金部位，以防範通膨衝擊對政府債券的負面影響。

花旗則下調日本股票評級、上調英國股票評級，反映油價上漲對不同市場的影響差異。市場仍屬選擇性調整，但若衝突惡化，可能出現更協同式拋售。

荷姆茲海峽成最大變數