2026-03-03

《路透社》周一（2 日）援引伊朗媒體報導，一名伊朗伊斯蘭革命衛隊高階官員稱，荷姆茲海峽已關閉，伊朗將向任何企圖通過海峽的船隻開火。

「荷姆茲海峽已經關閉。如果有人試圖通過，革命衛隊和正規海軍的英雄將把那些船隻燒成灰燼。」伊朗伊斯蘭革命衛隊司令高級顧問易卜拉欣 · 賈巴里在講話中說道。

荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸通道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿聯等海灣主要產油國與阿曼灣及阿拉伯海，全球約 20% 石油日消耗量都要經過該海峽。

伊朗除了使用飛彈和無人機直接攻擊船隻，還可能在海峽中布設水雷。美國情報單位估計，伊朗已儲備多達 6,000 枚水雷，包括漂流水雷、吸附式水雷、底雷和系泊水雷。

據《伊朗學生通訊社》周一報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里在一檔電視直播中說，任何企圖通過荷姆茲海峽的船隻都會被擊毀，「我方不會允許一滴石油從該地區流出」。