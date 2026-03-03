美元王者回歸？中東戰火引發避險狂潮 DXY創7個月最大漲幅
鉅亨網編輯林羿君
在美國對伊朗發動打擊後，美元強勢反彈，讓投資人重新確認美元仍具備全球避險資產的功能。隨著中東地緣政治緊張情勢升溫，美元再度找回其在危機時期扮演傳統避風港的角色。
這波重燃的避險需求，出現在市場對美元避險魅力產生長達數月懷疑之後。這種懷疑情緒始於去年，當時全球市場因美國加徵關稅而引發拋售潮，美元卻未能隨之走強，動搖了市場對其在壓力時期「反射式吸引力」的信心。
然而，週一 (2 日) 美元匯率全面走高，追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）漲幅近 1%，創下 7 個月以來最大單日漲幅。
加拿大豐業銀行（Scotiabank）外匯策略師 Eric Theoret 表示，從美元的角度來看，當天是典型的避險日。
他提到，去年 4 月 2 日美國宣布大規模關稅措施、引發全球市場劇烈拋售的「解放日」，顯然打破了過往的歷史對照經驗。
分析師指出，美國金融市場的深度與韌性，是支撐美元走強的重要因素。
Theoret 認為，若投資人尋求大規模去槓桿以規避風險，美國公債市場幾乎是唯一能消化如此龐大資金流的市場；當全球投資人在危機期間湧入美債時，便會直接推升對美元的需求。
丹佛 Mercer Advisors 首席投資長 Don Calcagni 則表示，由於缺乏可替代美元的選項，在波動加劇之際，投資人難以完全避開美元，因此對於美元在當前局勢下仍能發揮避險資產功能，他並不感到意外。
