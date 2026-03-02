鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 12:15

自上周六 (2 月 28 日) 起，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗隨即展開強力反擊，中東局勢驟然升級，迅速引發全球資本市場避險情緒升溫，投資人密切關注其對原油、黃金、股市等核心資產的影響，多家券商發布研報進行研判。

滬指率先在亞股中翻紅！從中東到華爾街：一場衝突如何重寫全球資產配置邏輯(圖:shutterstock)

中國中金公司認為，地緣衝突對市場的首輪衝擊主要體現在情緒和風險溢酬。歷史數據顯示，衝突爆發後的首周，WTI 原油和 COMEX 黃金的平均漲幅分別約 1.9% 和 0.4%，滬深 300 和上證指數同期漲幅中位數則約為 - 1%，上漲機率僅 25% 和 23%。在不確定性顯著上升的環境下，資金傾向於從權益資產轉向黃金和美債等避險資產。

中國國泰海通證券指出，儘管中東局勢帶來短期情緒波動，但中國經濟穩定性和發展潛力構成市場「底色」。中國國力、軍力和治理水準的上升，以及經濟韌性與完整的供應鏈，是當下中國穩定的重要基礎。香港財政司司長陳茂波亦稱準備好應對市場風險，顯示穩市機制進入預備期。因此，機構普遍認為 A 股短期或有波動，但中期向好趨勢不改。

中信建投證券指出，伊朗電解鋁產能受電力短缺及原料限制。若美伊衝突導致荷姆茲海峽運輸受阻，全球鋁供應將面臨衝擊，對鋁價構成上行驅動。

東吳證券表示，此次打擊效率超過市場預期，但基準情形下，美伊雙方料將控制衝突規模。長期來看，全球地緣衝突頻次與強度均在加劇，金、油作為對沖品，可作為底倉佈局。