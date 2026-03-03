鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 08:20

為期兩天的 2026 年中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議 (下稱兩會) 將在周三 (4 日) 登場，此次會議正值「十四五」規劃收官與「十五五」規劃開局的歷史性交匯點。

在全球貿易格局深度調整、中國國內經濟動能轉換的背景下，兩會將釋放中國政策框架轉型的關鍵訊號，而滙豐與美銀最新分析則指出，本次兩會預計呈現三大特徵：成長目標務實下調、結構性改革加速推進、政策定力持續增強，標誌著中國經濟發展典範從高速成長向高品質成長的深刻轉變。

‌



基於 31 個省份中 17 個已下調今年經濟成長目標的地方兩會數據，加權平均目標從 2025 年的 5.26% 降至 5.03%。市場預計中國 GDP 成長率將從「5% 左右」溫和調整至「4.5%-5%」區間。

這項調整並非政策收縮，而是適應經濟再平衡的策略選擇。在出口順差縮小、房地產持續調整、地方債務化解的背景下，政策重心轉向追求更永續的成長品質。

財政政策將維持強度，官方赤字率預計維持 4%，廣義財政赤字率約 9%，與 2025 年持平。

貨幣政策延續「適度寬鬆」基調，預計今年上半年降息 20 基點、降準 50 基點，並輔以國債購買等流動性工具。

在「十五五」規劃上，草案將首次公佈具體目標與實施路徑，科技創新被置於核心位置，先進領域如 AI、量子計算、生物製造、6G，將與半導體、工業母機等關鍵技術自主化形成「雙輪驅動」。

更突破性的舉措是，「反內卷」行動將從行業倡議升級為系統性工程，透過建設統一大市場、破除行政壟斷與地方保護，推動 PPI 走出通縮、修復企業獲利。綠色轉型與產業整合協同推進，2027 年碳市場將涵蓋全部工業部門，低效率產能加速清出。

2025 年固定資產投資出現 30 年來首次萎縮，消費補貼效應遞減，內需復甦成為政策焦點。政策方向正從商品補貼轉向服務消費擴容，從增量基礎建設轉向存量優化。新型都市化策略將與社保體系完善連動，3 億移工與 2.4 億靈活就業者的社保覆蓋擴大，可望釋放消費潛力。房地產政策則著重存量化解，透過收購商品房轉為保障房，緩解結構性失衡。

外部平衡策略亦主動調整，海關總署承諾「十五五」期間擴大進口，貿易順差收窄將成為政策主動選擇。



財政支出結構將優化，專案債發行節奏前置，今年前兩個月進度達 20%，高於去年同期 14%，顯示政策靠前發力特徵，特別國債計畫發行 1.5 兆元，其中 1 兆投向戰略項目，3000 億用於消費品以舊換新，2000 億支持設備更新。地方政府專案債額度可能提升至 5 兆元 (2025 年為 4.6 兆元）。貨幣政策空間打開，中美利差縮小與人民幣升值為降息創造條件。

AI 策略呈現區域分層佈局：貴州聚焦算力擴張、浙江瞄準核心產業、廣東推動跨產業應用。

人口政策緊迫性凸顯，2025 年新生人口跌破 800 萬，規劃可能將生育支持提升至策略高度。

此次兩會將見證中國經濟從投資出口驅動轉向內需創新驅動、從增量擴張轉向存量優化的歷史性轉折。政策目標的務實化與結構性改革的加速，共同指向一個更永續、更具韌性的經濟未來。

美銀在最新研報中表示，成長目標小幅下調並非退縮，而是為更深層次改革騰出空間。」