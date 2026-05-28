韓利率連8凍！AI需求帶旺出口 央行上修今年經濟成長率至2.6% 晶片榮景外溢點燃升息預期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-28 12:10

南韓央行 (BOK) 周四 (28) 宣布維持利率於 2.5% 不變，延續自去年 7 月以來的貨幣政策暫停立場，符合市場主流預期，但真正引發市場關注的是 BOK 大幅上修今年經濟成長率估值至 2.6%，以及調高今年通膨率估值至 2.7％，反映中東局勢緊張造成國際油價急漲帶來的輸入性通膨壓力。

利率連8凍！AI需求帶旺出口 韓央行上修今年成長預期至2.6% 晶片榮景外溢之勢點燃升息預期

BOK 在一份聲明中指出，「通膨將在相當長一段時間內高於目標水準」，經濟則受惠半導體強勁出口續呈「穩健改善趨勢」，但須密切關注匯率劇烈波動、首都圈房價與家庭債務等金融穩定風險。

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周四會議為 BOK 新任總裁申鉉松主持的首次貨幣政策會議，曾任 Fed 經濟學家的新任委員金鎮一亦首度參與表決，市場解讀其立場較前任偏鷹。

BOK 表示，未來將視通膨壓力程度、南韓國內景氣改善跡象及金融穩定狀況，決定是否調整利率。

彭博經濟學家權孝成說：「成長與通膨預估雙雙大幅上調，顯示政策權衡已從支撐成長轉向抑制通膨，進一步印證南韓央行正為緊縮循環做準備。」

Shinyoung Securities 固定收益策略師 Cho Yong-gu 則認為，若 7 月會議出現兩張贊成升息的反對票，債市將迅速反映升息預期。

不同於典型「需求疲弱型停滯性通膨」，南韓經濟當前呈現「半導體景氣強化成長＋能源與資產價格推升通膨」的複雜組合。