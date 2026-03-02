鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 10:40

在伊朗最高領袖哈米尼遭斬首後，德黑蘭迅速啟動臨時領導機制、強調政權穩定與強硬立場；與此同時，美國總統川普一面釋出願與伊朗新領導層對話的訊號，一面表示對伊軍事行動恐持續約四週，美伊關係呈現「對話與軍事並行」的高度緊張局面。

根據陸媒報導，當地時間週日（1 日），伊朗司法總監埃杰耶正式宣布，臨時領導委員會已依憲法程序成立，並開始以「最高效率」運作，確保國家權力平穩銜接。

埃杰耶在公開談話中對外部勢力發出強硬警告，表示遇難將領的職位將立即由新的「旗手」接替。他強調，伊朗政府與人民絕不會被敵方「狡詐且殘暴」的行動或心理戰所擊倒。

據了解，伊朗臨時領導委員會當天已召開第二次正式會議。與會核心成員包括伊朗總統佩澤希齊揚、埃杰耶，以及憲法監護委員會成員、專家會議副主席與全國神學院院長阿拉菲等政教要員。

川普：同意與伊朗新領導層對話

另一方面，川普當天表示，伊朗新領導層有意恢復談判，而他本人已同意展開對話。

川普在佛羅里達州的海湖莊園接受電話訪問時指出：「他們想談，我也同意談，所以我會和他們談。」

他認為，伊朗原本可以更早達成協議，「那本來是務實且容易做到的事，但他們拖得太久。」

至於具體對話時間，他則以不便透露為由未作說明，並稱近期參與談判的部分伊朗官員「已經不在了」。

美方：軍事行動或持續約四週

在軍事層面，川普也透露，美方對伊朗的軍事行動可能持續約四週。

川普稱，伊朗「是一個大國」，對其軍事行動可能需要約四周時間完成，「或更短」，這是「目前政府對軍事行動時間線的預期判斷」。