市場嚴陣以待！美以空襲伊朗中東局勢突然升級、下週該如何應對？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 23:00

週末期間，中東局勢急遽升溫，全球投資人嚴陣以待。當地時間週六（28 日），美國與以色列對伊朗多個目標發動襲擊，據報甚至包括伊朗總統府在內的重要設施；隨後，伊朗對以色列特拉維夫等地展開飛彈報復，中東多處美軍基地亦傳出遭攻擊消息。

美以空襲伊朗中東局勢突然升級。（圖：Shutterstock）

市場憂心，這起最新「黑天鵝」事件，恐為原油與全球股市掀起新一波劇烈震盪。此次美以對伊朗發動的「重大軍事行動」，衝擊程度恐遠超近期其他地緣政治衝突。

‌



回顧 2025 年 6 月，以色列襲擊伊朗核設施時，股市曾在開盤大跌後迅速反彈，主因是確認荷姆茲海峽未受干擾。

UOB Kay Hian 私人財富管理部門總監吳肯尼斯指出，這或許成為下週一市場走勢的參考模式，預料將出現避險交易，美元與日元走強，資金流向黃金。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家加西亞 - 埃雷羅（Alicia García-Herrero）則預測，下週一將迎來「震盪且避險的」開盤，全球股市可能下跌 1% 至 2% 或更多，美國公債殖利率下滑 5 至 10 個基點，油價上漲 5% 至 10%。但她提醒投資人，在伊朗進一步回應前，不宜過度押注單一方向。

部分基金經理指出，避險部位早已累積數週，近期油價走強與公債需求升溫，已在一定程度上反映「危機溢價」。

據《CNBC》報導，市場目前關注焦點在於，美國此次行動是否為短期且有限度的打擊，或將演變為曠日持久的區域衝突。

量子策略公司分析師羅奇指出，若衝突短暫且可控，油價與避險資產的漲勢可能只是暫時；但若升級為長達三至五週的「政權更替企圖」，市場反應恐「相當糟糕」，屆時他將把黃金部位提高至投資組合約 15%。

Global X ETFs 投資策略師梁秉雄分析指出，亞洲經濟體對能源進口與海上貿易通道高度依賴，一旦伊朗展開持續性報復行動，對區域金融市場的衝擊恐將更加明顯。

他預期，全球股市開盤可能承壓走低，盤中震盪幅度擴大，其中波動性較高的高 Beta 類股與景氣循環族群，面臨的修正壓力將更為顯著。

來自 Saint Lucia Asset Management 的聯席投資長魏丁格則認為，此次局勢升溫的影響力，恐怕遠超過過往委內瑞拉相關事件所帶來的市場衝擊，國際油價下週可能出現更劇烈的上漲走勢。

吳肯尼斯指出，委內瑞拉事件主要牽涉產量波動，但伊朗問題則關乎全球能源運輸的戰略要道，兩者性質截然不同。

位於阿曼與伊朗之間的荷姆茲海峽，被視為全球最關鍵的石油運輸樞紐之一。根據市場情報機構 Kpler 統計，2025 年平均每日約有 1,300 萬桶原油經由該海峽運輸，占全球海運原油流量約 31%。

油價恐飆升

根據 Equirus Securities 最新報告，在以色列對伊朗發動襲擊後，荷姆茲海峽迅速成為市場關注核心。

報告指出，若伊朗選擇透過干擾這條全球最重要的能源運輸要道進行報復，國際油價可能面臨飆升至每桶 95 至 110 美元的風險。

報告分析，伊朗目前日產原油約 330 萬桶，約占全球供應量 3%，在本輪地緣政治升溫中扮演關鍵角色。若以「供應每減少 1%，油價上漲 3% 至 5%」的敏感度估算，單是伊朗原油出口受阻，理論上就可能推動油價上漲 9% 至 15%。

假設基準油價為每桶 70 美元，僅供應面直接衝擊，就可能帶來 6 至 11 美元的漲幅，使油價升至 76 至 81 美元區間。

不過，報告強調，市場並非以線性方式為戰事定價。一旦緊張情勢升級並威脅海峽通行安全，風險溢價將可能由「比例型」轉為「結構型」。

即便只是局部中斷的可能性，也足以在油價中反映每桶 20 至 40 美元的地緣政治溢價，使油價重返 95 至 110 美元，甚至更高水準。

自美國在中東加強軍事部署以來，國際油價已累計上漲約 10%，顯示市場已提前反映部分「新聞驅動型」風險溢價。

荷姆茲海峽承載全球相當比例的海運原油與液化天然氣運輸，使其在任何涉及伊朗的衝突中都具備高度戰略意義，也成為重要談判籌碼。

報告指出，伊朗並不一定需要正式宣布封鎖海峽，即可對市場形成壓力。例如，加強對油輪的騷擾、在軍事演習期間實施臨時航行限制、派遣無人機巡弋，或進行登船檢查等行動，都可能推高保險費與運費成本，同時避免觸發全面封鎖所帶來的國際軍事回應。

此外，伊朗也可透過放緩或間歇性限制通行，向市場釋放政治訊號。若長期封鎖，不僅將嚴重擾亂全球能源貿易秩序，也可能引發美國主導的海軍行動，甚至反過來影響伊朗自身的出口能力。