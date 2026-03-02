鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 11:10

美國總統川普週日（1 日）在社群媒體發文指出，美軍已摧毀並擊沉 9 艘伊朗海軍艦艇。美軍中央司令部則稱，已經摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部。

根據《新華社》報導，川普強調，美軍正持續在海上展開追擊行動，鎖定尚未被摧毀的伊朗艦艇。他並指出，在另一次關鍵打擊中，美方基本上摧毀了「伊朗的海軍總部」。

美軍中央司令部稍早透過社群平台說明，部隊已在阿曼灣、靠近伊朗東南部恰赫巴哈爾港外海，擊沉一艘「賈馬蘭」級護衛艦。

中央司令部進一步指出，自本輪對伊軍事行動展開以來，美軍已對超過 1000 處目標發動攻擊，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部等關鍵軍事設施。

行動中，美方動用多架 B-2 隱形轟炸機，投擲重達 2000 磅的炸彈，專門打擊伊朗經過強化防護的彈道飛彈基地。

除了 B-2 隱形轟炸機，美軍此次行動動還動用了包括多型號戰鬥機、電子戰飛機、偵察機和無人機在內的空中力量，同時配合核動力航空母艦、飛彈驅逐艦及地面火箭系統展開打擊。

飛彈防禦系統如「愛國者」和「薩德」也被部署以攔截可能的反擊。軍方表示，行動中也使用了空中加油機和運輸機進行保障支援。

針對外界傳聞中央司令部也澄清，美軍「林肯號」航空母艦並未遭伊朗飛彈命中，並強調相關飛彈未能逼近航母戰鬥群範圍。

在打擊目標方面，美方稱重點針對伊朗軍事指揮與控制體系、伊朗伊斯蘭革命衛隊相關總部、防空系統、彈道飛彈基地以及部分海軍艦艇與反艦飛彈陣地。

德黑蘭時間週六（28 日）上午，美國與以色列同步對伊朗展開大規模軍事行動。伊朗隨後對美國在海灣地區的軍事基地以及以色列境內目標進行反擊。

川普當天透過影片談話表示，這次行動的核心目標在於摧毀伊朗飛彈產業鏈、削弱其海軍實力，同時確保伊朗無法發展或取得核武能力。