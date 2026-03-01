鉅亨網新聞中心 2026-03-01 20:10

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）週六（28 日）上午在德黑蘭遭襲身亡。伊朗政府隨後宣布，自當地時間週日（1 日）起，全國進入為期 40 天的國家哀悼期，全球正密切關注此事的後續發展。

根據中國《央視》報導，軍事專家魏東旭分析指出，哈米尼遇襲身亡，很可能是以色列主導行動，美國則提供軍事支援與輔助性火力打擊。

根據公開資訊，以色列長期對伊朗進行情報滲透，對其高層組織架構與運作模式掌握程度較高。一旦確認關鍵目標，可能即時通報美方相關單位協同作戰。

此外，選擇在白天發動大規模空襲，可能意在將「斬首行動」作為整體軍事行動的開端，透過精準打擊削弱伊朗決策中樞與指揮體系。

從目前情勢觀察，伊朗已展開猛烈反擊。分析指出，一旦伊朗最高權力體系完成繼承程序並形成穩定領導核心，報復行動可能進一步升級，甚至擴大至中東地區所有與美國、以色列相關的軍事與戰略目標。

德黑蘭強硬表態：必讓敵人付出代價

伊朗官方表示，哈米尼是在「領袖辦公室的工作崗位上殉職」，事發當時仍在履行最高領袖職責。

在權力交接方面，伊朗宣布將由總統、司法部長以及憲法監護委員會一名法學家組成臨時領導架構，共同負責國家事務運作。

伊朗現任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）將在過渡期間承擔關鍵角色，確保政局穩定。

當地時間 1 日，伊朗政府發表措辭強硬的聲明，稱「懷著無比沉痛的心情」宣布哈米尼在美國與以色列的襲擊中殉難，並形容此為「滔天罪行」。

聲明指出，相關行動「必將受到嚴懲」，伊朗將以全部力量與決心，讓「罪魁禍首與幕後主使付出慘痛代價」。