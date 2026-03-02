鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-02 09:00

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周日（1 日）應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通話，王毅表示，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人也不可接受。

據《新華社》報導，王毅表示，中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反國際法和國際關係基本準則。

王毅說，戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：

第一、立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家安全，支持他們保持克制態度。

第二、儘快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方儘快重返對話談判軌道。

第三、共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。