鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 02:50

中東在周末期間爆發重大地緣「黑天鵝」事件！伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列對伊朗的攻擊中身亡，伊朗政府宣布全國哀悼 40 天，美國總統川普上周六 (2 月 28 日) 在社交媒體發文證實此事，並稱美以對伊朗的轟炸將持續進行。

儘管周末期貨市場休市，但上述一系列突發事件已為今 (2) 日開盤的黃金與原油市場走勢埋下劇烈波動的伏筆。

OPEC + 代表周日 (1 日) 表示，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的該聯盟成員國，原則上同意下月每日增產 20.6 萬桶石油，但稱後續可能進一步調整。

《財聯社》報導，在 OPEC + 達成上述原則性協議後，交易消息人士稱布蘭特原油場外交易價格較前一日上漲 8%-10% 至每桶 80 美元左右。

作為全球能源運輸關鍵通道，荷姆茲海峽的航運安全直接牽動原油供應格局。根據美國能源資訊署數據，該海峽 2024 年日均石油貿易量約 2000 萬桶，佔全球海運石油貿易逾四分之一，同時承載全球約 20% 的液化天然氣貿易，主要流向亞洲市場。

此前，三大國際石油機構均在 2 月月報預測，今年全球油場將呈供給過剩格局，其中 EIA 預估每日過剩 306 萬桶，IEA 則估 370 萬桶，OPEC 預估僅 8 萬桶。

然而，此次伊朗局勢升級恐徹底扭轉市場預期。根據中國中金公司分析，若伊朗原油生產及出口受衝擊，全球石油過剩格局恐提前結束，布蘭特短期上衝空間可達每桶 10-15 美元，一旦衝突波及荷姆茲海峽航運或其他中東產油國，油價恐重演 2022 年俄烏戰爭初期的急漲行情。

隆眾資訊分析師吳燕指出，市場避險情緒已快速推高原油風險溢價，短期波動顯著加劇，後續走勢取決於衝突是否升級、是否波及能源設施及海峽安全。整體而言，地緣風險升溫背景下，布蘭特期油價格短期有望站上每桶 75 美元。

獨立財經評論人趙歡認為，油價短期衝高後將高位震盪，中長期仍回歸供需基本面，投資者需密切關注美伊談判、OPEC + 政策及中東局勢變化。

國際油輪監測數據顯示，荷姆茲海峽周邊海域油輪航行速度已降至零，航運陷入停滯。

多家機構一致認為，「戰爭時長」是決定資產價格行情的核心變量。華西證券回顧歷史指出，戰爭對資產價格的影響通常「漲在預期，賣在現實」。